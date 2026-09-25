100 mejores series del siglo XXI según The New York Times: ¿Cuál quedó en primer lugar?

Si creías que ya habías discutido suficiente sobre cuál es la mejor serie de todos los tiempos, el medio de noticias, The New York Times acaba de echarle más leña al fuego con una lista de las 100 mejores series del siglo XXI.

El medio estadounidense publicó una selección de filmes que reúne producciones de drama, comedia, reality, documentales y hasta programas de YouTube y sí, hay títulos que seguramente esperabas encontrar… pero también hay algunos que podrían hacerte levantar la ceja, pero ¿cuál se quedó con el primer lugar? Aquí en adn noticias te contamos.

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¿Cuál es la mejor serie del siglo XXI, según The New York Times?

The New York Times, dio a conocer las posiciones más altas de su lista de las 100 mejores series del siglo XXI, después de una larga y ansiosa espera de 5 días y vaya que esta lista causó furor en redes.

En primer lugar, se lo llevó una serie que sin dudada dejó dejo una huella en toda una generación, se trata de Breaking Bad, filme creado por Vince Gilligan y protagonizada por Bryan Cranston y Aaron Paul.

La producción que salió a la luz en 2008, sigue la transformación de Walter White, un profesor de química que, después de recibir un diagnóstico de cáncer, comienza a fabricar metanfetamina junto con su exalumno Jesse Pinkman.

La serie terminó en 2013 después de cinco temporadas y, más de una década después de su final, continúa apareciendo entre las grandes referencias de la televisión contemporánea.

En esta ocasión, los votantes de The New York Times la colocaron por encima de otros títulos que también marcaron la televisión del siglo XXI.

Top 10 mejores series del siglo XXI según The New York Times

El top 10 quedó conformado por producciones de distintos géneros, desde dramas y comedias hasta sátiras y series de crimen, pero la verdadera pregunta es, ¿estás de acuerdo con este TOP?

Breaking Bad (2008-2013) The Wire (2002-2008) Mad Men (2007-2015) Succession (2018-2023) Fleabag (2016-2019) Game of Thrones (2011-2019) Veep (2012-2019) 30 Rock (2006-2013) Curb Your Enthusiasm (2000-2024) Atlanta (2016-2022)

La lista completa también incluye producciones como The Office, Arrested Development, Girls, Friday Night Lights, Six Feet Under, The Americans, I May Destroy You, Chernobyl y The Crown, que ocuparon posiciones dentro de los primeros 20 lugares.

¿Qué otras series aparecen entre las 100 mejores?

La selección no se quedó únicamente con los grandes dramas estadounidenses; también incluyó comedias, realities, documentales y producciones internacionales.

Entre las posiciones destacadas aparecen:

The White Lotus

Lost

Deadwood

The Leftovers

Black Mirror

Better Call Saul

Band of Brothers

Key & Peele

Severance

Survivor

Andor

Shogun

RuPaul’s Drag Race

The OA

Community

Gilmore Girls

Planet Earth

Slow Horses

La presencia de producciones recientes también llama la atención como Shogun, estrenada en 2024, logró entrar en la selección, mientras que Severance, cuya historia todavía continúa, también apareció entre las 100.

¿Por qué The Sopranos no aparece en la lista?

Aquí está uno de los detalles que seguramente hará que más de una persona levante la ceja, la serie The Sopranos no aparece entre las 100 mejores series del siglo XXI, pero no porque los votantes simplemente la hayan olvidado.

La razón está en las reglas de la selección: The New York Times únicamente tomó en cuenta series que se estrenaron a partir del 1 de enero de 2000.

Y The Sopranos llegó a la televisión en 1999, por lo que quedó automáticamente fuera de la competencia, aunque buena parte de su recorrido ocurrió durante los primeros años del nuevo siglo.

¿Quiénes eligieron las mejores series del siglo XXI?

Para elaborar la lista, The New York Times consultó a más de 500 personas relacionadas con la industria televisiva.

Entre los participantes aparecen nombres como Elisabeth Moss, Bryan Cranston, Jason Bateman, Lena Dunham, Lena Waithe, Damon Lindelof, D.B. Weiss y Noah Hawley, además de actores, escritores, productores y ejecutivos.

Cada participante pudo elegir hasta 10 series que considerara entre las mejores del periodo, con esos votos se construyó la clasificación que finalmente llevó a Breaking Bad hasta el primer lugar.

¿Dónde ver las mejores series del siglo XXI en México?

Si después de conocer la lista te dieron ganas de hacer un maratón de series porque claramente necesitamos más pendientes, varias de las producciones aparecen actualmente en servicios de streaming disponibles en México.

De acuerdo con la información publicada sobre la lista, Breaking Bad puede encontrarse en Netflix; The Wire, Succession, Game of Thrones, Veep y Curb Your Enthusiasm aparecen en HBO Max; mientras que Mad Men está disponible en Disney+ y Fleabag en Prime Video.

Eso sí, la disponibilidad de cada producción puede cambiar dependiendo del catálogo de cada plataforma.

Y ahora viene la verdadera pregunta y la más importante… para ti ¿cuál es tu top de mejores series del siglo XXI?

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