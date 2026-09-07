“Patética”: Manelyk y Niurka protagonizan la primera pelea en La Granja VIP 2026; ¿por qué estaban distanciadas?

La Granja VIP 2026 sorprendió con su gala de estreno que se convirtió en tendencia de inmediato. Aunque era de esperarse que desde la primera semana se dieran los primeros encontronazos, la verdad es que nadie estaba preparado para la primera pelea entre Niurka, La Mujer Escándalo y Manelyk, la reina de los realities.

Aunque a muchos espectadores les tomó por sorpresa la tensión entre Mane y Niurka, la verdad es que la enemistad entre ambas, tiene su origen desde 2024, cuando Manelyk criticó al hijo de Niurka, Emilio Osorio. y, más tarde, cuando ambas formaron parte de otro reality de encierro. Te contamos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Así recibió Niurka a Manelyk en La Granja VIP segunda temporada

Manelyk González apareció en el foro de La Granja VIP 2026 con un hermoso vestido blanco. La famosa anunció que había elegido este outfit, porque este domingo 6 de septiembre se había casado con TV Azteca.

Tras su espectacular entrada al foro, la famosa influencer se dirigió a la vivienda de La Granja VIP segunda temporada para saludar al resto de los participantes. Sin embargo, en el momento en el que entró, Niurka se levantó y se retiró de la sala, un gesto que no pasó desapercibido para la influencer, que de inmediato lanzó la brutal frase: “Ay, ¿no me supera después de un año y medio, bebé? ¡Patética!“.

¿Por qué se pelearon Niurka y Manelyk antes de entrar a La Granja VIP?

Tras la reacción de Niurka, los fans de La Granja VIP comenzaron a preguntarse: ¿qué había pasado entre ellas hace un año y medio atrás? Esta no es la primera vez que Manelyk y Niurka se encuentran en un show de este tipo, en 2025, ambas formaron parte de un reality de encierro en el que terminaron peleadas debido a conflictos de estrategia, lealtades y choques de ego.

Manelyk y Niurka habían pactado una alianza que la cubana decidió romper para jugar de manera individual. Asimismo, ambas tuvieron conflictos ocasionados por otros participantes como Caramelo y el Rey Grupero. Manelyk acusó a Niurka de estar “obsesionada” con influir en ellos, mientras que la cubana afirmaba que Manelyk manipulaba la convivencia.

La tensión escaló tanto que Manelyk terminó saliendo del reality y culpó a Niurka de su salida.

Definitivamente, este primer encuentro entre las famosas dejó claro a los espectadores que la tensión en La Granja VIP segunda temporada comenzó desde el día 1. ¿Crees que Manelyk y Niurka podrán resolver sus conflictos o son una bomba de tiempo a punto de estallar?

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.