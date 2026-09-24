Él es Bang Chan, el líder de Stray Kids, banda de K-Pop que vendrá a México

El K-pop continúa su expansión por México y sin duda, una de las bandas que ya generaron un gran impacto es Stray Kids, integrada por Bang Chan (el líder), Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Seungmin, I.N y Felix.

“Stray Kids: The dominATE Experience” fue todo un éxito en los cines de México y cada uno de ellos se trató de acercar a su público a través de la sinceridad, sus miedos y sus retos, pero en caso de que no hayas visto la película, en adn Noticias te hablamos un poco sobre Bang Chan, líder de Stray Kids, banda que él mismo creó.

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¿Quién es Bang Chan de Stray Kids?

Christopher Chahn Bahng, mejor conocido como Bang Chan, nació en Seúl, Corea, pero creció en Sídney, Australia.

A los 13 años regresó a Corea del Sur y de la mano de JYP Entertainment entrenó durante aproximadamente ocho años.

De acuerdo con VOGUE Hong Kong, Bang Chan se describe como una persona ENFJ, es decir extravertido, intuitivo y “el protagonista”, personas que se caracterizan por ser confiables, líderes y reflexivas.

Durante la película “Stray Kids: The dominaTE Experience”, se sinceró y aseguró que llega a sentir una grave presión, pues todos confían en él.

¿Cuáles son los mejores éxitos de Bang Chan?

Eternity

Railway

Roman Empire

Connected

Escape (Bang Chan & Hyunjin)

Stray Kids: The dominATE Experience llegó a las salas de cine y los fans compartieron con qué integrante de la banda se sintieron más identificadas al ver su primera película de concierto y documental 😍📽️🍿



📽️: @Adrinasao pic.twitter.com/dfrcVQlNsQ — adn Noticias (@adnnoticiasmx) February 5, 2026

¿Por qué Bang Chan es el creador de Stray Kids?

Aunque cada uno de los integrantes de Stray Kids aporta un estilo único y cuenta con un gran talento, lo cierto es que Bang Chan fue quien los eligió, sin mencionar que gran parte de las melodías fueron producidas por él.

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