U2 lanza Silencio: El icónico salón de baile en la CDMX en el que la banda grabó el videoclip

U2, la legendaria banda irlandesa liderada por Bono, lanzó su nuevo sencillo Silencio, cuyo videoclip es muy especial para los fans mexicanos, pues se grabó en uno de los salones de baile más icónicos de la CDMX.

Si eres fan de Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen, te recomendamos que sigas leyendo porque te vamos a contar los detalles de este nuevo video y del lanzamiento del nuevo disco de la banda.

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¿Cuál es el salón Los Ángeles en el que grabó su clip U2?

El salón en el que la banda irlandesa U2 grabó las escenas del video musical de Silencio es el emblemático Salón Los Ángeles, ubicado en la colonia Guerrero de la Ciudad de México.

El Salón Los Ángeles fue fundado en 1937 y es el salón de baile más antiguo y tradicional de la capital. En mayo de 2026, Bono, The Edge y el resto de la agrupación causaron un enorme revuelo en la zona al elegir este recinto, junto a otras locaciones del Centro Histórico, para filmar el material visual de sus sencillos Street of Dreams y el lanzamiento de rock garage titulado Silencio.

De hecho, una de las escenas que se volvieron virales en México, fue el clip de la banda irlandesa tocando en el balcón de un vecino de la colonia Centro, quien les abrió las puertas de su casa, luego de que su equipo presentara fallas.

Fecha del lanzamiento del nuevo disco de U2

Si ya estás desesperado por escuchar las canciones inéditas del nuevo disco de U2, te contamos que el álbum Carnaval de Luz ya tiene fecha de estreno: el próximo 13 de noviembre. El nuevo disco incluirá 12 canciones inéditas:

Go (Carnaval De Luz)

La Reina

Street Of Dreams

The Mirror Maker (Rosalía)

Superficiality

If The World Is At War We Better Not Be

Silencio

The Greatest Show On Earth

Glorify

Midnight Sunshine

Can’t Stop Us Now

Torn (Feat. Dolly Parton)

Aquí te dejamos una probadita con las icónicas escenas de U2 en el Salón Los Ángeles, ¿ya lo has visitado? Cuéntanos en nuestras redes sociales.

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