Hay aniversarios que se celebran con una cena, una fiesta o una foto para el recuerdo, U2 decidió hacerlo de una manera bastante más ruidosa: regresó al lugar donde comenzó su historia y volvió a subir al escenario.

Y no fue cualquier lugar, pues la banda eligió un sitio muy especial en Dublín para celebrar sus 50 años de trayectoria, pero lo que ocurrió ahí tomó por sorpresa a quienes estaban presentes.

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¿Por qué U2 regresó a su antigua escuela?

Para entender este reencuentro hay que viajar hasta 1976, cuando Larry Mullen Jr. estudiaba en Mount Temple Comprehensive School, en Dublín, Irlanda.

El 25 de septiembre de aquel año, Mullen colocó un anuncio en el tablero de la escuela para buscar músicos interesados en formar una banda; entre quienes respondieron estaban Paul Hewson, conocido como Bono; David Evans, The Edge; y Adam Clayton.

Aquel encuentro fue el punto de partida de una agrupación que, después de pasar por nombres como Feedback y The Hype, terminaría convirtiéndose en U2.

Medio siglo después, los cuatro integrantes originales regresaron a Mount Temple para celebrar el aniversario de aquella convocatoria que cambió sus vidas.

U2 sorprende con concierto en Dublín

La celebración ocurrió este viernes 25 de septiembre, cuando U2 ofreció un concierto sorpresa frente a estudiantes y personal de Mount Temple Comprehensive School.

Cerca de mil personas pudieron presenciar la presentación y ver a Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. compartir nuevamente un escenario en el lugar donde comenzó su historia musical.

Ahora imagina llegar a clases pensando que será un viernes cualquiera y encontrarte con U2 tocando frente a ti. Hay días escolares que definitivamente no necesitan tarea para quedarse en la memoria.

La presentación también sirvió para recorrer distintas etapas de la trayectoria de la banda y mostrar un adelanto de lo que viene para U2.

¿Qué canciones cantó U2 en su concierto sorpresa?

El setlist de U2 incluyó algunos de los temas más conocidos de la agrupación:

• I Will Follow

• Vertigo

• Beautiful Day

• Out of Control

• Silencio

• One

• With or Without You

Uno de los momentos más especiales llegó con “One”, que contó con la participación de 32 jóvenes músicos de Music Generation, uno por cada condado de Irlanda.

Además, Silencio tuvo su primera interpretación en vivo, convirtiendo el concierto de aniversario en el escenario perfecto para presentar parte de la nueva etapa musical de U2.

Después de 50 años, U2 regresó al sitio donde comenzó aquella aventura y lo hizo de una manera que difícilmente olvidarán los estudiantes que estuvieron ahí.

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