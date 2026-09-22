Carlos Rivera estaba listo para seguir cantando, viajando y llenando escenarios, pero de pronto la voz dijo: “hasta aquí”, el cantante tuvo que bajarle el ritmo a su agenda y poner en pausa varios de sus conciertos, dejando a sus fans con cara de “¿qué pasó?”.

La noticia tomó por sorpresa a sus fans, sobre todo porque algunos conciertos estaban a la vuelta de la esquina, pero ¿qué le pasó a Carlos Rivera y cuándo volverá a cantar frente al público? Aquí en adn noticias te contamos.

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¿Qué le pasó a Carlos Rivera?

Carlos Rivera informó que desde hace tiempo enfrenta una lesión en las cuerdas vocales, un problema que había intentado cuidar mientras continuaba con sus presentaciones.

Sin embargo, el cantante explicó que llegó un punto en el que seguir trabajando en esas condiciones podía provocar que la lesión empeorara, por lo que decidió hacer una pausa en su agenda.

De acuerdo con el comunicado compartido por Rivera, sus médicos le recomendaron guardar un mes de reposo para permitir que sus cuerdas vocales se recuperen correctamente.

El cantante no detalló públicamente qué tipo de lesión presenta, por lo que no se puede afirmar que se trate de nódulos, pólipos u otra condición específica.

Por ahora, la prioridad es clara: dejar descansar la voz antes de volver a los escenarios.

¿Qué conciertos de Carlos Rivera fueron pospuestos?

La pausa médica ya provocó cambios en cuatro presentaciones que Carlos Rivera tenía programadas como parte de su ¡Vida México! Tour 2026.

Las fechas que fueron reprogramadas son:

• Bogotá, Colombia: del 2 de octubre de 2026 al 15 de abril de 2027.

• Medellín, Colombia: del 3 de octubre de 2026 al 17 de abril de 2027.

• Guatemala: del 9 de octubre de 2026 al 9 de abril de 2027.

• El Salvador: del 10 de octubre de 2026 al 10 de abril de 2027.

Es decir, los fans de estas cuatro ciudades tendrán que esperar varios meses más para reencontrarse con el cantante en vivo.

Y sí, el cambio llega justo cuando esas presentaciones estaban prácticamente a la vuelta de la esquina.

¿Qué pasará con los boletos de Carlos Rivera?

Si ya habías comprado boleto para alguno de los conciertos que fueron pospuestos, hay una buena noticia: no tendrás que hacer un trámite adicional para que sea válido.

Los boletos adquiridos para las fechas originales serán respetados automáticamente para las nuevas presentaciones, de acuerdo con la información difundida tras el anuncio.

Así que, si tenías planes de cantar a todo pulmón junto a Carlos Rivera en octubre, toca guardar ese boleto y cambiar la fecha en el calendario.

¿Cuándo regresará Carlos Rivera a los escenarios?

Aunque cuatro conciertos tuvieron que moverse hasta 2027, Carlos Rivera todavía contempla regresar a los escenarios durante octubre.

El cantante señaló que, si su recuperación avanza como espera, retomaría su agenda el próximo 23 de octubre de 2026, con una presentación en el Palenque de Tlaxcala.

Después de esa fecha, su agenda contempla presentaciones en Ecuador durante noviembre, además de una fecha en Costa Rica y un concierto en la Arena Monterrey el 28 de noviembre de 2026.

Hasta el momento, esas presentaciones no fueron señaladas entre las fechas modificadas por la pausa médica.

Por ahora, Carlos Rivera tendrá que cambiar los escenarios por el reposo y darle a su voz el tiempo que necesita para recuperarse y sus fans tendrán que esperar un poco más en algunas ciudades, pero las nuevas fechas ya están sobre la mesa.

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