Después de más de 20 años compartiendo escenario con su hermana, Jesse Huerta está a punto de abrir una nueva etapa musical y, vaya que eligió un momento bastante movidito para hacerlo.

Apenas unos días después de anunciar que se alejará de Jesse & Joy, el cantante ya dio señales de lo que viene para él fuera del famoso dúo, y sí, su nuevo proyecto ya tiene nombre.

Mientras los fans todavía intentan entender qué pasó entre los hermanos, también comenzaron a circular versiones sobre los motivos detrás de la decisión de Jesse.

En adn Noticias te contamos qué se sabe de su nueva etapa musical y qué ha dicho sobre este supuesto conflicto entre Jesse y Joy.

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¿Jesse Huerta será solista tras dejar Jesse & Joy?

Este 23 de septiembre, el cantante causó furor en redes sociales al presentar su nuevo proyecto Jesse and The Supernovas, una nueva propuesta musical que marca su primera etapa fuera de Jesse & Joy después de más de dos décadas junto a su hermana.

La aparición llega pocos días después de que anunciara su decisión de hacer una pausa en Jesse & Joy, por lo que provocó una ola de comentarios y especulaciones relacionadas sobre un supuesto pleito familiar.

Y es que, de acuerdo con declaraciones retomadas por otros medios, el proyecto ya estaba planeado, calendarizado y hablado desde meses atrás, y Jesse afirmó que Joy y su equipo conocían sus planes.

¿Jesse & Joy están peleados?

De acuerdo con información difundida por la periodista de espectáculos Chamonic, aseguró que la decisión de Jesse de alejarse de Jesse & Joy tendría que ver con un supuesto conflicto de intereses entre los hermanos.

Según lo señalado por Chamonic, Jesse habría decidido comenzar su carrera como solista, pues existirían desacuerdos relacionados con la separación profesional del dúo y la distribución de los intereses económicos.

Sin embargo, estas son solo especulaciones, las cuales no han sido confirmadas públicamente por Jesse o Joy

De hecho, la explicación que Jesse dio cuando anunció su pausa fue distinta: dijo que necesitaba pasar más tiempo con su familia, cuidar de sí mismo y vivir a otro ritmo.

Jesse ya tiene nuevo proyecto, Joy seguirá al frente de Jesse & Joy y, mientras tanto, seguiremos con la incógnita de saber sobre lo que realmente pasó; ¿fue simplemente el momento de empezar una nueva etapa o todavía hay piezas de esta historia que no conocemos?

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