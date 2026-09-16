La Granja VIP 2026: La Coreañera revela que cambió su legado al último momento; NO iba por Manelyk

La Granja VIP 2026 comenzó fuerte con polémicas, enfrentamientos y su primera eliminada, La Coreañera, quien antes de irse dejó nominada a Manelyk.

Esta decisión generó controversia adentro y afuera de La Granja VIP 2, pero quizás lo que no sabías es que La Coreañera no pensaba nominar a Manelyk, sino que se iba a ir contra una de sus mejores amigas en el reality. Te contamos los detalles.

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La Coreañera nominó a Manelyk con su legado

Ta y como vimos en la primera temporada del realite, cuando uno de los participantes es eliminado, no puede abandonar la vivienda sin dejar antes su legado.

En entrevista para adn Noticias, La Coreañera nos confesó que estuvo a punto de nominar a una de sus mejores amigas dentro de la experiencia: María Karunna. La joven explicó que quiso hacerlo a manera de favor, porque tras la discusión con Manelyk ocurrida el Viernes de Traición, María Karunna ya no estaba contenta dentro del reality.

No obstante, en el último minuto decidió mejor nominar a Manelyk y dejar que su amiga terminara de acloparse en su team. Sin embargo, sí colocó el nombre de María Karunna en el segundo sobre.

“Qué bueno que la segunda no fue el legado de esa noche, porque es una gran amiga mía. Yo lo hice porque en su momento ella estaba pasando por lago muy parecido a lo que yo pasé. María me dijo ya no estoy aguantando aquí. A mí me hubiera gustado que ella me nominara“, confesó.

La Coreañera revela cuál fue el instante en el que decidió irse de La Granja VIP 2026

De vista en TV Azteca Ajusco, La Coreañera reveló que tras pasar su primer día sin llorar en La Granja VIP, tomó la decisión de irse depués de ver manera en la que Manelyk le respondío a María Karunnna.

“La respuesta (de Mane) fue muy diferente a lo que ella esperaban. Fue cuando dije ay demassiado conflicto aquí y nunca es necesario faltar al respeto a alguien... Ese día me agüité por cómo pasoó esa interacción”, confesó La Coreañera.

Este es el granjero favorito para ganar de La Coreañera

Como sabemos que eres fan de La Granja VIP y seguro ya tienes a tus favoritos para ganar, te contamos que La Coreañera también nos reveló que ella se convertirá en team Kevyn Contreras.

“Kevyn es una persona con mucho talento, mucho carisma, toca increíble, tiene muy buenos gustos musicales, le encanta la cumbia y baila chido. Yo le dije: tú tienes tantas cosas que yo quisiera aprender de ti”, confesó la famosa cantante y músico.

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