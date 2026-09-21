Los amantes de la música y de los discos de vinilo tienen una cita imperdible en la Ciudad de México. La Gran Feria de Vinilos 2026 llegará por primera vez a la Glorieta de Insurgentes, donde durante un fin de semana se reunirán coleccionistas, tiendas especializadas y aficionados al formato físico.

El encuentro se realizará el sábado 3 y domingo 4 de octubre de 2026, con actividades a partir de las 12:00 horas ambos días; en adn NOTICIAS te pasamos todos los detalles.

La música en vinilo toma la CDMX: así será la Gran Feria de Vinilos en Insurgentes Gran Feria de Vinilos 2026 llega a la Glorieta de Insurgentes: fecha, horario y todo lo que habrá (Ivan_Neru/Getty Images/iStockphoto)

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¿Dónde será la Gran Feria de Vinilos 2026?

La feria tendrá como sede la Glorieta de Insurgentes, justo en las inmediaciones de la estación Insurgentes de la Línea 1 del Metro CDMX. De acuerdo con la información publicada sobre el evento, esta será la primera ocasión en que la feria concentre sus actividades en un solo punto.

El lugar permitirá reunir en un mismo espacio a vendedores y coleccionistas interesados en encontrar vinilos de diferentes artistas, géneros y épocas.

Gran Feria de Vinilos 2026 La Gran Feria de Vinilos 2026 llega a la Glorieta de Insurgentes: Fecha, horario y todo lo que habrá

¿Qué habrá en la Gran Feria de Vinilos 2026?

Además de la venta e intercambio de disco, se prevé DJ sets, firmas de autógrafos y otras actividades relacionadas con la cultura musical. Entre las tiendas participantes aparecen:

Retrofutura

El Animal Records

ColorPress MX

Revolution Discos México

Killer Digger Store

Davinilos

La Roma Records

Discos con Pasado, entre otras.

El evento contará con apoyo de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y el área de Cultura del Metro según la información difundida por los organizadores.

Así que si eres coleccionista o simplemente disfrutas escuchar música en formato físico, ya tienes fecha: 3 y 4 de octubre en Insurgentes; y tú; ¿qué disco buscarás primero si tuvieras la oportunidad de recorrer esta feria?

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