Hayden Panettiere: Autopsia confirma la verdadera causa de muerte de la actriz de Malcolm el de en medio

Hayden Panettiere, la bella actriz de Malcolm el de en medio, falleció de manera trágica la tarde del pasado 16 de agosto, a la edad de 36 años, mientras era atendida por paramédicos, debido a un paro cardíaco.

Un mes después de su deceso, la oficina forense del condado de Greenville reveló que la verdadera causa de muerte de la actriz de Hollywood fueron los efectos tóxicos del fentanilo, el 4-ANPP, el alprazolam, el metocarbamol y la quetiapina.

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¿Qué pasó con la hija de Hayden Panettiere?

Hayden Panettiere tuvo una hija con su pareja el excampeón mundial de boxeo, Wladimir Klitschko. Kaya Evdokia Klitschko, nació el 9 de diciembre de 2014, en Hawái. Sin embargo, la actriz no pudo conservar su familia, debido a que sufrió una fuerte depresión postparto mal atendida.

Debido a sus problemas de salud mental y adicciones, Hayden cedió la custodia total de la niña a Wladimir cuando Kaya tenía casi cuatro años. No obstante, la famosa nunca abandonó a su hija, mantenía contacto constante con ella por videollamadas y realizaba viajes a Ucrania para verla.

Tras el fallecimiento de la actriz, su única hija Kaya, de 11 años, continúa bajo el cuidado exclusivo de su padre.

¿Qué le pasó al hermano de Hayden Panettiere?

El hermano menor de Hayden Panettiere, Jansen Panettiere, falleció años antes que la actriz en febrero de 2023. El joven actor tenía solo 23 años cuando una afección cardíaca no diagnosticada provocó que su corazón trabajara con un esfuerzo mayor al normal.

La muerte de su único hermano significó un duro golpe para la actriz, quien expresó públicamente el profundo dolor y el proceso de duelo que vivió tras la pérdida.

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