Jesse & Joy atraviesan uno de sus momentos más escandalosos después de más de dos décadas de éxitos, escenarios y canciones que se volvieron parte de la vida de varias generaciones.

Y es que, la semana pasada, Jesse, causó furor en redes sociales tras anunciar que hará una pausa a sus actividades en el dúo Jesse & Joy; tras varios días de silencio, este martes 22 de septiembre, Joy Huerta habló sobre lo que viene para el dúo.

¿El dúo continuará? ¿Qué pasará con los conciertos y los boletos que ya compraron sus fans? Aquí en adn noticias te contamos.

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¿Qué dijo Joy Huerta sobre Jesse & Joy?

Fue a través de un comunicado en sus redes sociales, en donde Joy Herta aseguró que la decisión de su hermano, Jesse la agarró desprevenida, sin embargo, por amor al público y a su carrera, ella continuaría con el proyecto.

“Guardé silencio ante lo ocurrido recientemente porque no tengo todas las respuestas y sigo tratando de asimilar muchas cosas. Y si soy completamente honesta, me muero de miedo. Pero hay algo que sí sé: No puedo volver a callar mi voz”, comenzó.

Aunado a ello reconoció que todavía está procesando lo ocurrido y admitió que tiene miedo de lo que viene, pero, pese a la incertidumbre, hubo algo que Joy quiso dejar muy claro: Jesse & Joy continúa.

La cantante explicó que el proyecto lleva más de 21 años de historia y que las canciones ya forman parte de la vida de sus seguidores, por lo que tomó la decisión de seguir adelante con los compromisos que ya estaban pactados.

Eso sí, no ocultó que hacerlo sin Jesse será un cambio enorme, incluso dejó claro que no se trata de sustituir a su hermano ni de borrar la historia que construyeron juntos.

¿Qué pasará con los conciertos de Jesse & Joy?

Joy confirmó que continuará con las presentaciones previstas para el cierre de 2026 y con los compromisos que ya están contemplados para 2027, sin embargo, habrá un cambio importante en el escenario.

Jesse participará en los compromisos pactados hasta el 5 de diciembre y a partir del día siguiente, Joy continuará al frente de las presentaciones del proyecto sola.

Por ahora, Jesse & Joy no baja el telón, ya que el proyecto continúa, los conciertos siguen en el calendario y Joy está lista para enfrentar una nueva etapa que, sin duda, será distinta.

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