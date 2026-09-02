Manelyk, la reina de los realities, llega a pelear por su corona en La Granja VIP 2026

¡Llegó la polémica! Manelyk, la reina de los realities, se acaba de convertir en la participante número 14 de La Granja VIP 2026 y esta vez promete pelear con todo para conseguir esa corona que, hasta ahora se le ha negado.

Con el elenco que se ha confirmado, definitivamente, la producción de La Granja VIP ha demostrado que no miente cuando asegura que esta segunda temporada será doblemente animal.

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¿Quién es Manelyk González?

El nombre de Manelyk es garantía de polémica y de contenido, la influencer a quien los internautas han bautizado como la reina de los realities, es efectivamente una de las personalidades más esperadas en La Granja VIP segunda temporada, pues su personalidad explosiva asegura que los granjeros vivirán esta experiencia intensamente.

Además de una exitosa influencer, Maneyk González es modelo, actriz y empresaria. Nació en la CDMX el 12 de enero de 1989, por lo tanto, es toda una aguerrida capricorniana, que llega con toda la garra para pelear por esa corona que se le ha escapado hasta ahora.

La reina de los realities se dio a conocer en 2014 al participar en Acapulco Shore, donde se convirtió en uno de los rostros más polémicos e icónicos de las primeras temporadas

Participó en proyectos como Super Shore, el reality chileno Resistiré, donde llegó a la final; Los 50 y ediciones especiales o de tipo All-Stars.

¿Quiénes son los participantes confirmados de La Granja VIP 2026?

A solo cuatro días del gran estreno de La Granja VIP 2026, los participantes confirmados son:

Carlos Trejo (El Cazafantasmas) Ivonne Montero (actriz y cantante) Kenny Avilés (vocalista de Kenny y los Eléctricos) Kevyn Contreras “El Comediante Bicolor” Kunno (creador de contenido) Rafael Mercadante (conductor y actor) Fernando Lozada (personalidad de realities) María Karunna (cantante del grupo Caló) Niurka (Vedette y actriz) Mónica Escobedo (Comediante y standupera) La Bebeshita (Influencer y conductora) La Coreañera (acordeonista y creadora de contenido) Natalia Alcocer (Influencer, conductora y actriz) Manelyk González (La Reina de los Realities)

Calendario de actividades de La Granja VIP segunda temporada

Domingo de La Gala Gala de eliminación y definición de rumbos en la competencia.

de Gala de eliminación y definición de rumbos en la competencia. Lunes del Capataz: Prueba para definir el liderazgo y control de la semana.

Prueba para definir el liderazgo y control de la semana. Martes de Huevo Dorado: Los granjeros compiten para ganar un beneficio.

de Los granjeros compiten para ganar un beneficio. Miércoles de Asamblea: Espacio para nominar.

de Espacio para nominar. Jueves de Salvación: Prueba o dinámica para retirar de la cuerda floja a algún nominado.

de Prueba o dinámica para retirar de la cuerda floja a algún nominado. Viernes de Traición: Giro inesperado en las alianzas y estrategias de los habitantes.

¿Dónde ver en vivo y gratis el estreno de La Granja VIP 2026?

¡Falta poco! El gran estreno de La Granja VIP 2026 será este domingo 6 de septiembre, en punto de las 20:00 horas.

Dónde ver en TV abierta : A través de la señal de Azteca UNO

: A través de la señal de Dónde ver el 24/7: A través de tu plataforma de setraming consentida, Disney Plus.

Preguntas frecuentes de La Granja VIP

¿Cuándo empieza La Granja VIP 2026?

El gran estreno de La Granja VIP es el próximo domingo 6 de septiembre, a las 20:00 horas.

¿Quién va a estar en La Granja VIP 2026?

Hasta ahora se han dado a conocer 14 participantes, entre los que destacan: Manelyk González, Niurka, Ivonne Montero, Kunno, Natalia Alcocer, La Bebeshita. Sin embargo, serán 20 granjeros en esta segunda temporada.

¿Dónde puedo ver La Granja VIP 2026?

¡No lo olvides! Puedes seguri el estreno de La Granja VIP, desde Azteca UNO. La transmisión 24/7 estará disponible con tu suscripción a Disney Plus.

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