La película La captura de Netflix llevó a la pantalla uno de los episodios más polémicos de México, la recaptura de Joaquín “El Chapo” Guzmán en Los Mochis, Sinaloa, en 2016.

Sin embargo, la cinta ya está dando de qué hablar por las diferencias entre la ficción y lo que realmente ocurrió; y es que, aunque La captura está inspirada en la recaptura del capo más buscado de México, la producción se toma varias libertades para construir su propia versión de los hechos.

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Desde un pedido de comida que ayudó a las autoridades a seguirle la pista, hasta los túneles que El Chapo utilizó para escapar de la casa donde se encontraba, hay detalles de aquella madrugada que no aparecen de la misma manera en la película.

Estas son 3 diferencias entre La captura y lo que realmente pasó durante la recaptura de El Chapo en Los Mochis.

Los 3 errores reales en Los Mochis que “La Captura” omitió sobre El Chapo

1. Los tacos sí fueron una pista para ubicar a El Chapo

Puede sonar a chiste, pero no lo es, pues una de las pistas que ayudaron a las autoridades a confirmar que Joaquín Guzmán podía encontrarse en una casa de Los Mochis fue una enorme orden de tacos.

De acuerdo con la reconstrucción publicada por The New York Times y retomada en México, las autoridades llevaban meses siguiendo el rastro de Guzmán después de su fuga del penal del Altiplano.

La vivienda de Los Mochis ya estaba bajo vigilancia y había indicios de que alguien importante se encontraba o estaba por llegar al inmueble.

La madrugada del 8 de enero, poco después de la medianoche, un hombre llegó en una camioneta blanca a recoger una gran cantidad de tacos a unas calles de la casa vigilada.

Ese movimiento llamó la atención de los investigadores porque coincidía con información que ya tenían sobre personas vinculadas con Guzmán.

Horas después, aproximadamente a las 4:30 de la madrugada, elementos de la Marina ingresaron a la vivienda, ahí comenzó el operativo que terminó con la fuga de El Chapo por el drenaje y, posteriormente, con su detención.

2. El Chapo escapó por un túnel conectado al drenaje

Esta parte de la historia real parece escrita para una película de acción, pero cuando los elementos de la Marina ingresaron a la casa de seguridad en Los Mochis, se produjo un enfrentamiento con hombres armados que protegían a Guzmán.

En medio del operativo, El Chapo y Jorge Iván Gastélum, “El Cholo Iván”, consiguieron escapar por un pasadizo secreto que conectaba la vivienda con el sistema de drenaje de la ciudad.

Los reportes de aquella época detallaron que Guzmán permaneció varias horas dentro de los ductos antes de salir por una alcantarilla, incluso dejó un rifle en el lugar.

Después vino otra parte insólita de la fuga: Guzmán y Gastélum robaron un automóvil para continuar escapando, el primer vehículo, un Jetta blanco, se averió poco después, por lo que despojaron a otra persona de un Ford Focus rojo y continuaron la huida.

Ese segundo automóvil terminaría siendo clave; la víctima denunció el robo y los agentes recibieron la alerta sobre el vehículo.

Gracias a esta denuncia, dos policías federales detectaron el Focus cuando circulaba a exceso de velocidad y decidieron detenerlo, y vaya sorpresa, pues dentro del carro viajaba El Chapo Guzmán.

3. Arturo Carmona y Héctor Rosales no son los nombres reales de los policías

Aquí es donde La captura se separa claramente de la historia real, pues la película sigue a Arturo Carmona, interpretado por Alfonso Herrera, y Héctor Rosales, personaje interpretado por Noé Hernández.

Ambos son los policías que terminan frente a frente con El Chapo y que deben decidir qué hacer después de descubrir quién es el hombre que acaban de detener.

Pero esos nombres son ficticios, ya que l as identidades reales de los dos policías federales que detuvieron a Guzmán no fueron reveladas públicamente por motivos de seguridad.

La película tomó ese episodio y construyó a sus protagonistas a partir de los agentes que participaron en la detención.

Lo que sí ocurrió en la realidad es que dos policías federales detuvieron el Ford Focus rojo sin saber inicialmente que llevaban a El Chapo.

Una vez que identificaron al narcotraficante, Guzmán intentó convencerlos de que lo dejaran ir; las autoridades informaron entonces que hubo amenazas y ofrecimientos de dinero, propiedades y negocios para que los agentes permitieran su liberación.

¿Qué personajes de “La captura” son reales?

Si después de ver la película te quedaste con la duda de quién es quién en La captura, hay que separar a los personajes históricos de los que fueron creados para la cinta.

La película está protagonizada por Alfonso Herrera, Noé Hernández y Héctor Kotsifakis, quienes interpretan a los personajes centrales de la historia.

Alfonso Herrera como Arturo Carmona

Alfonso Herrera interpreta a Arturo Carmona, uno de los dos policías que protagonizan la película.

Carmona es presentado como un agente federal que, junto con Héctor Rosales, se encuentra con El Chapo durante una revisión en carretera.

El personaje está inspirado en los agentes que participaron en la detención real, pero Arturo Carmona no es el nombre público de uno de los policías reales.

Noé Hernández como Héctor Rosales

Noé Hernández interpreta a Héctor Rosales, el otro policía que acompaña a Carmona.

Al igual que Arturo, Rosales es un personaje creado para la película a partir del episodio real de la captura.

La historia utiliza a ambos para poner el foco en el dilema que enfrentan después de descubrir que el hombre al que detuvieron es El Chapo Guzmán.

Héctor Kotsifakis como El Chapo

Héctor Kotsifakis interpreta a Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El personaje sí corresponde a una persona real: Guzmán fue recapturado el 8 de enero de 2016 en Los Mochis, después de escapar del penal del Altiplano meses antes.

Juan Pablo Cruz García como “El Cholo”

Juan Pablo Cruz García interpreta a Jorge Iván Gastélum, conocido como “El Cholo Iván”, uno de los hombres cercanos a Guzmán que también fue detenido durante el operativo.

Su presencia se basa en una persona real que acompañaba a El Chapo durante aquella fuga y posterior captura.

¿Cuándo se estrenó “La captura” y dónde verla?

La captura llegó a Netflix el 21 de agosto de 2026 y rápidamente se convirtió en uno de los títulos más comentados de la plataforma.

La película fue dirigida por Chava Cartas y está protagonizada por Alfonso Herrera, Noé Hernández y Héctor Kotsifakis.

La cinta retoma un episodio real de la historia reciente de México, pero lo hace desde una perspectiva de ficción.

La historia detrás de La captura todavía tiene varios detalles que sorprenden y quizá después de conocerlos veas la película con otros ojos.

Cuéntanos, ¿qué parte de la historia real de El Chapo en Los Mochis te sorprendió más?

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