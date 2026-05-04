Joaquín Guzmán Loera “El Chapo” pidió ser extraditado a México y enfrentar los cargos en su país, pues el proceso en el que fue condenado a cadena perpetua fue “injusto” y “violó sus derechos”.

El exlíder del Cártel de Sinaloa pidió lo anterior en una carta dirigida a la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, fechada el 23 de abril de 2026 y escrita en inglés, la cual fue compartida por el periodista Keegan Hamilton, especialista en asuntos legales y justicia penal.

El Chapo — or someone with good penmanship and English skills writing on his behalf — has sent another letter from his supermax prison cell in Colorado to the federal court in Brooklyn.



He asks for help "on getting me back to my country." pic.twitter.com/yi40rXLy4m — Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) May 4, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Qué pide “El Chapo” Guzmán en su carta?

En su carta escrita en inglés, el capo mexicano dijo estar luchando por ser llevado de vuelta a su país, bajo el argumento de que su extradición original y el veredicto violaron sus garantías fundamentales.

Señaló que durante el proceso de su apelación se cumplieron con los requisitos para un nuevo juicio y se ha considerado la posibilidad de que las partes de ambas naciones se coordinen para lograr su regreso a México.

Asimismo, mencionó que busca cambios en su veredicto, ya que hubo violación por parte de los tribunales sobre “evidencia contundente” que no fue aprobada.

¿En dónde está encarcelado “El Chapo”?

Actualmente “El Chapo” se encuentra en ADX Florence, conocida como la “Alcatraz de las Rocosas” y considerada como la prisión más segura del mundo.

ADX Florence o “Supermax” se ubica en Florence, Colorado, Estados Unido y es famosa por albergar a los criminales más peligrosos condenados, quienes pueden llegar a pasar hasta 23 horas al día en sus celdas insonorizadas.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.