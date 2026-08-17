“El Chapo” Guzmán revela la diferencia entre el Cártel de Sinaloa y los Z en videos inéditos de su captura en México

¿Alguna vez te imaginaste que Joaquín El Chapo Guzmán revelara la diferencia entre el Cártel de Sinaloa y los Z? Pues ahora es una realidad, gracias a unos videos inéditos de su última detención en México en 2016.

A 10 años del histórico arresto, el colaborador de adn Noticias, Héctor de Mauleón, publicó en su columna de El Universal tres videos donde se le ve en un hotel de Sinaloa esperando a ser trasladado a la Ciudad de México (CDMX) y hablando de muchos temas, especialmente la diferencia entre ambos cárteles.

🗣️ "¿Me van a tratar mal?"



🔴 Diez años después, EL UNIVERSAL revela tres videos inéditos del día en que cayó "El Chapo" Guzmán: lavándose la cara en un hotel de Los Mochis, camino al hangar y conversando sobre Los Zetas



El material gráfico fue obtenido por el periodista… pic.twitter.com/DaSjVIP4rw — El Universal (@El_Universal_Mx) August 17, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cuál es la diferencia entre el Cártel de Sinaloa y Los Zetas, según “El Chapo” Guzmán?

En la grabación se oye al líder del Cártel de Sinaloa “conversando” con un agente federal y explicándole que la diferencia entre su grupo y los Z “es la educación”.

De acuerdo a Guzmán Loera, los integrantes de la facción rival son “rateros, secuestradores” y no narcotraficantes, mientras que él se consideraba con un hombre que creció entre plantas de marihuana y posteriormente aprendió sobre el tráfico de drogas, pero no a robar.

“Nadie puede decir que yo le haya robado, inclusive el gobierno, el estado (Sinaloa) por eso estaba tranquilo. No tenía yo ninguna otra cosa”, expresó.

¿“El Chapo” adelantó la guerra en Sinaloa?

En el mismo video, Guzmán es cuestionado sobre si “la paz” en Sinaloa se podría perturbar y él deja en claro que no le convenía que “su gente” se pelee con el gobierno, además de que descartaba una guerra con Los Z.

“A mí no me conviene que la gente pelee con el gobierno. Yo les tengo bien dicho y les he dicho: esto tiene su final. Si yo un día fracaso, ustedes, no quiero que vayan a pelear con algún policía para nada. No, no va a haber guerra”, decía Guzmán.

Sin embargo, la realidad en el 2026 es muy diferente, debido a que el estado se encuentra en “guerra” desde la ruptura del Cártel de Sinaloa entre los hijos de Guzmán, Los Chapitos, y La Chapiza.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.