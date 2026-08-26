La Granja VIP 2026: Ella es la Bebeshita, la décima participante confirmada para la segunda temporada

La Bebeshita llega con todo su glam a La Granja VIP segunda temporada, que promete ser doblemente animal. Si ya estás lista o listo para el gran estreno del reality más viral de la televisión mexicana, te contamos todos los detalles, participantes, calendario y dónde ver gratis.

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¿Quién es la Bebeshita?

La Bebeshita es una influencer y conductora mexicana. Nació en 1990, en la Ciudad de México y se dio a conocer en el reality show Enamorándonos, donde destacó por su personalidad extrovertida.

La Bebeshita se convirtió en conductora del programa Venga la Alegría Fin de Semana y, a su salida, se dedicó a crear contenido y se convirtió en una de las influencers más populares de México.

¿En qué realities ha participado la Bebeshita?

Tras su paso por Enamorándonos, la Bebeshita ha ido ganando terreno en el gusto del público que sigue los realities. Ha formado parte de MasterChef Celebrity México, La Casa de los Famosos Telemundo y, ahora, se convierte en la décima participante confirmada de La Granja VIP segunda temporada.

La Granja VIP 2026:¿Quiénes son los participantes confirmados de la segunda temporada?

Hasta el momento, TV Azteca ha revelado a 10 de los 20 granjeros que formarán parte del elenco de La Granja VIP 2026, que según Adal Ramones, promete ser doblemente animal y poner a prueba, tanto a los granjeros, como a los peones. Los participantes revelados son:

Carlos Trejo (El Cazafantasmas)

(El Cazafantasmas) Ivonne Montero (actriz y cantante)

(actriz y cantante) Kenny Avilés (vocalista de Kenny y los Eléctricos)

(vocalista de Kenny y los Eléctricos) Kevyn Contreras “El Comediante Bicolor”

“El Comediante Bicolor” Kunno (creador de contenido)

(creador de contenido) Rafael Mercadante (conductor y actor)

(conductor y actor) Fernando Lozada (personalidad de realities)

(personalidad de realities) María Karunna (cantante del grupo Caló)

(cantante del grupo Caló) Niurka (Vedette y actriz)

(Vedette y actriz) Mónica Escobedo (Comediante y standupera)

(Comediante y standupera) La Bebeshita (Influencer y conductora)

¿Dónde ver gratis el estreno de La Granja VIP 2026?

El estreno de la Granja VIP segunda temporada será el próximo domingo 6 de septiembre y contará con al conducción de Adal Ramones y Kristal Silva. Además, repiten como críticos: Linet Puente, Flor Rubio, Ferka y el Rey Grupero, quienes se encargarán de desmenuzar todo lo que ocurra en el 24/7.

Recuerda que puedes ver el estreno de La Granja VIP 2026 totalmente gratis y en vivo a través de la señal de Azteca UNO y, de manera simultánea, puedes seguir el streaming en Disney Plus.

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