Las playas de República Dominicana volverán a ser testigos del regreso colosal del Exatlón México en su décima temporada, con nuevas pruebas, más emociones y nuevas atletas que se incorporan para esta edición.

Este 2026 tendremos el regreso de varias leyendas consagradas en el reality que se ha ganado el gusto del público. Por ello, aquí en y Noticias te contamos quiénes son los integrantes del Equipo Rojo del Exatlón México.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Integrantes del Equipo Rojo en Exatlón México 2026

Para esta temporada 10, Exatlón México reunirá a los mejores participantes de ediciones anteriores y nuevas figuras que buscan destacar en este 2026.

Dispuestos a demostrar su potencial en República Dominicana, estos son los participantes del Equipo Rojo de Exatlón México 2026:

Rama femenil

Montse Mejía

Anaid Torres

Ella Bucio

Paulette Gallardo

Zudikey Rodríguez

Rama varonil

Aristeo Cázares

Heliud Pulido

Pato Araujo

Jerry Lizárraga

Pablo Franco

¿Cuándo empieza Exatlón México 2026?

Como cada edición del Exatlón, la energía y tensión se comienza a sentir desde días antes de que comience. Y para este 2026, Antonio Rosique volverá como el conductor.

Si ya estás ansioso por el inicio de esta temporada, te tenemos buenas noticias, Exatlón México 2026 inicia este lunes 24 de agosto a las 6:30 pm (tiempo CDMX).

¿Por dónde ver Exatlón México 2026?

Si no te quieres perder el estreno, Exatlón México 2026 se podrá ver por Azteca UNO de lunes a viernes y los domingos serán de eliminación.

Pero, además, si tuviste algún imprevisto y no pudiste verlo a tiempo, la décima temporada de Exatlón también se podrá seguir por Disney+, para que lo veas en cualquier momento y lugar.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.