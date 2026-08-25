La Granja VIP 2026: Mónica Escobedo es la décima participante confirmada del reality de TV Azteca

La standupera Mónica Escobedo es la décima granjera confirmada de La Granja VIP segunda temporada. La comediante llega a poner su humor picosito en el reality que promete hacer explotar a las redes sociales.

La famosa comediante y locutora, de 47 años, promete ser una de las competidoras más fuertes de la segunda temporada del reality. Te contamos los detalles.

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¿Quién es Mónica Escobedo?

Mónica Escobedo es una famosa comediante mexicana que ha construido su carrera en el mundo del stand up, donde ha destacado como uno de los nombres más fuertes en esta industria.

La nueva participante de La Granja VIP ha aparecido en programas como Bar Central, Sigue La Risa, Drunk History: El Lado Borroso De La Historia y Open Mic: Un documental sobre Stand Up. En el 2020 comenzó a formar parte del programa de comedia La Culpa es de la Malinche.

¿Quiénes son los participantes de La Granja VIP 2026?

Hasta el momento, se han revelado 10 de los granjeros que participan en la segunda temporada de La Granja VIP. Estos son los famosos que forman parte del elenco de este exitosos reality de encierro:

Carlos Trejo (El Cazafantasmas)

Ivonne Montero (actriz y cantante)

Kenny Avilés (vocalista de Kenny y los Eléctricos)

Kevyn Contreras “El Comediante Bicolor”

Kunno (creador de contenido)

Rafael Mercadante (conductor y actor)

Fernando Lozada (personalidad de realities)

María Karunna (cantante del grupo Caló)

Niurka (Vedette y actriz)

¿Dónde ver el Gran estreno de La Granja VIP 2026?

La Granja VIP 2026 está muy cerca de comenzar. El gran estreno está programado para el próximo domingo 6 de septiembre de 2026.

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