Exatlón 2026: Adrián Leo y Katia Gallegas; así está conformado el Equipo Azul

Estamos a horas de uno de los regresos más emocionantes en la televisión mexicana: Exatlón México décima temporada alista los últimos detalles para arrancar una nueva edición.

Rojos vs Azules volverá a ser la competencia que marque este reality. Antes de que comience, aquí en adn Noticias hacemos un repaso de los integrantes del Equipo Azul de Exatlón México 2026.

“Por mis abuelitas que me están viendo”, David “La Bestia” revela que sigue teniendo todo para cada circuito. 💪🏼♥️🔵



Lunes a viernes 6:30 p.m. y domingos 6:00 p.m. por #AztecaUNO.⁣⁣⁣ 💥

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¿Quiénes son los integrantes del Equipo Azul de Exatlón México?

Esta décima temporada de Exatlón México reunirá a algunos atletas que ya saben lo que es alcanzar la gloria en esta competencia y nuevos que buscarán destacar.

Si para esta edición tu corazón estará del lado de los Azules, estos son los atletas que estarán en el Equipo Azul de Exatlón México 2026:

Rama femenil

Andrea Medina

María Salazar

Natasha Septién

Doris del Moral

Katia Gallegas

Rama varonil

Alexis Vargas

Adrián Leo

Erick Segura

David Juárez

Fernando Vallejo

Listos para correr, listos para luchar, listos para demostrar. La velocidad los mueve, la estrategia los guía y la victoria los espera.



Son Azules y vienen por todo.#ExatlónMéxico, gran estreno, lunes 24 de agosto, 6:30 p.m. por Azteca Uno pic.twitter.com/sEBNldMsbZ — Exatlón México (@ExatlonMx) August 9, 2026

Exatlón México 2026: ¿cuándo empieza?

Esta décima edición volverá a tener a Antonio Rosique como el conductor principal en el que habrá tensión, emociones y, sobre todo, mucha energía de los participantes.

Para esta nueva temporada, Exatlón México 2026 dará inicio este lunes 24 de agosto a las 6:30 pm (tiempo del centro de México).

Exatlón México 2026: ¿por dónde verlo?

El inicio de esta décima edición de Exatlón México 2026 lo podrás ver por Azteca UNO de lunes a viernes y con los clásicos domingos de eliminación.

En dado caso de no poder ver a tiempo cada emisión, Exatlón México 2026 también se podrá seguir por Disney+ y lo puedas ver desde cualquier lugar en tu dispositivo móvil.

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