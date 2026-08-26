¿Quién hizo la escalofriante voz de Tim Curry en español? El actor detrás del doblaje en Eso

La interpretación de Tim Curry como Pennywise en la miniserie Eso de 1990 quedó grabada en la memoria de toda la generación, pero en español latino en responsable de darle voz al aterrador payaso fue otro reconocido actor de doblaje mexicano.

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🎬 Murió el legendario Tim Curry a los 80 años. 🎭 ¿Cuál de sus personajes inolvidables recuerdas más? — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 26, 2026

¿Quién hizo la voz de Tim Curry en español latino de Eso?

En el doble original para latinoamérica, la voz de Pennywise, interpretado por Tim Curry, estuvo a cargo del actor mexicano Manolo García.

García prestó su voz al personaje para la versión en español latino de Eso y la miniserie de terror en 1990 y basada en la novela de Stephen King; registro especializados en doblaje identifican a Manolo García, como la voz original de Pennywise en esta producción.

Su trabajo ayuda a conservar en español, el tono burlón, inquietante y amenazante que caracterizó la interpretación de Curry.

Fact.



En la miniserie "IT" de 1990, Tim Curry como Pennywise aparece únicamente por 20 minutos.



Y fue tiempo suficiente para aterrorizar a toda una generación.



BTW... Fue Manolo García quien dobló a Pennywise al español latino. Su voz fue aterradora. pic.twitter.com/lj6aWsHWBh — 👻𖤐El Zombie II𖤐🧟‍♂️ (@DimeFred2) March 14, 2026

¿Por qué existen diferentes voces de Pennywise?

Aquí aparece una curiosidad que puede sorpender a los fans, ya que no existe una única versión doblada al español. La miniserie tuvo diferentes doblajes y redoblajes dependiendo de la distribución. En latinoamérica, registros de doblaje se señalan a Manolo García como la voz original y a Jesse Conde con un redoblaje posterior.

En España, también hubo distintas versiones: Roberto Cuenca Martínez realizó el doblaje para VHS de 1991, Joaquin Díaz lo interpretó para televisión en 1994 y Juan Fernandes Mejías para el lanzamiento en DVD de 2002.

La elección de voces explica por qué algunos aspectos recuerdan a Pennywise diferente dependiendo de dónde y cuándo vieron Eso.

Y aunque han pasado más detrás décadas, la voz de Manolo García permanece ligada a una de las interpretaciones más perturbadoras de Tim Curry; ¿Tú recuerdas a Pennywise con la voz de Manolo García o escuchaste alguna de las versiones posteriores? Te leemos en nuestras redes sociales.

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