La vez que “El Mayo” ayudó a “El Chapo” a escapar de la cárcel, según la Fiscalía de EUA

La Fiscalía de Estados Unidos (EUA) solicitó cadena perpetua para Ismael El Mayo Zambada; sin embargo, el documento que se emitió horas atrás también detalló la relación de éste con Joaquín El Chapo Guzmán y cómo se dio el fortalecimiento del Cártel de Sinaloa.

Las autoridades estadunidenses relataron la creación de este grupo, sus alianzas con agrupaciones extranjeras dedicadas al narcotráfico y sus principales actividades, no sólo como antecedente, sino para justiciar el decomiso de 15 mil millones de dólares.

No obstante, entre este contexto, se divisó cómo era la relación entre los dos líderes del cartel y cómo Zambada habría ayudado a escapar a Guzmán de las autoridades mexicanas cuando estaba a nada de ser extraditado a EUA.

‼️"El Mayo" Zambada morirá en una cárcel de #EEUU. Será condenado a cadena perpetua por el gobierno de Donald Trump (@POTUS) que quiere también que pague 15 mil millones de dólares. Por eso su caída será la de otros⚠️#RepúblicaMx con @MLopezSanMartin | https://t.co/MSrQwruYky pic.twitter.com/xX3i8O1nPL — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 14, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cómo ayudó “El Mayo” Zambada a “El Chapo” Guzmán?

De acuerdo al documento que emitió el Departamento de Justicia de EUA el pasado 13 de julio, en 1993 El Chapo Guzmán fue detenido en la frontera entre México y Guatemala; sin embargo, logró escapar en 2001 cuando ya se encontraba en el Penal de Puente Grande.

Previo a su escape, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) había avalado la extradición de mexicanos a EUA; sin embargo, las autoridades estadunidenses refieren que Guzmán logró evitar esto gracias al apoyo de El Mayo Zambada.

“La Suprema Corte de Justicia de México emitió una decisión a favor de la extradición de narcotraficantes a los Estados Unidos. Poco después, Guzmán escapó de la prisión y evadió la captura por parte de las autoridades mexicanas y estadounidenses durante 13 años. Guzmán pudo escapar y evadir la captura, en parte, con la ayuda del acusado” se pudo leer.

Dicha afirmación está sustentada en el testimonio de Jesús Reynaldo Zambada García, mejor conocido como El Rey, quien reveló en 2018 ante la Corte Este de Nueva York que su hermano, El Mayo, ayudó a que se concretara el escape de Guzmán.

Fortalecimiento del Cártel de Sinaloa

Tras este episodio, El Mayo y El Chapo se dedicaron a fortalecer al Cártel de Sinaloa, además de que “acordaron compartir las ganancias de sus operaciones de narcotráfico”; sin embargo, después de la captura de Guzmán en 2016 y la extradición en 2017, Zambada se quedó con el poder total de la agrupación.

“Bajo la dirección del acusado, a lo largo de casi esa década, el Cártel distribuyó al menos 1.5 millones de kilogramos de cocaína y se expandió a la distribución de otras drogas, incluyendo heroína y fentanilo. Esto resultó en miles de millones de dólares en ganancias anuales para el Cártel”, destacó el documento.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.