Tim Curry: 10 películas imperdibles del actor de Mi pobre angelito y Eso que marcó a toda una generación

Tim Curry ha muerto y la noticia puso de luto a la industria cinematográfica y a millones de fans del actor británico en todo el mundo. El famoso que interpretó al terrorífico payaso Eso falleció la noche del martes 25 de agosto, a los 80 años de edad, tras enfrentar varios problemas de salud.

No obstante, su legado, que marcó a toda una generación, quedará en la memoria de millones de fans y la lista de sus admiradores seguirá creciendo cada día, gracias a 10 de sus películas imperdibles. ¿Ya las viste?

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¿De qué murió Tim Curry?

Aunque hasta el momento, no se ha dado a conocer de manera oficial la verdadera causa de la muerte de Tim Curry, es indispensable recordar, que el actor ya había sufrido un derrame cerebral, en 2012, el cual le provocó parálisis y lo obligó a usar silla de ruedas.

Por este motivo, en los últimos años, Curry atravesó por un duro proceso de rehabilitación y redujo sus apariciones públicas y sus trabajos frente a las cámaras.

Las 10 mejores películas de Tim Curry, al actor que interpretó al payaso Eso

Tim Curry dejó un tremendo legado tanto en el teatro como en el cine. El extravagante personaje del Dr. Frank-N-Furter en The Rocky Horror Show se convirtió en todo un fenómeno cultural que abrió el panorama a miles de actores.

Aunque sus trabajos más conocidos son cintas como Eso, Mi pobre Angelito y Los Locos Adams, Curry tiene al menos 10 pelçiulas imperdibles con las que te urge maratonear:

The Rocky Horror Picture Show (1975) : Su papel más legendario como el exuberante y extravagante científico Dr. Frank-N-Furter, se trata de la cinta de culto que definió su carrera cinematográfica.

: Su papel más legendario como el exuberante y extravagante científico Dr. Frank-N-Furter, se trata de la cinta de culto que definió su carrera cinematográfica. It / Eso (1990): Aunque se trató de una miniserie televisiva, el éxito de su interpretación como el payaso Pennywise, la convirtió en una cinta que se transmitió en la pantalla chica. El payaso Eso provocó pánico a toda una generación.

Clue / El juego de la sospecha (1985) : Curry interpretó a Wadsworth, el acelerado mayordomo en esta genial adaptación del famoso juego de mesa.

: Curry interpretó a Wadsworth, el acelerado mayordomo en esta genial adaptación del famoso juego de mesa. Legend (1985) : Curry se sometió a extenuantes sesiones de maquillaje de más de cinco horas para convertirse en Darkness (El Señor de las Tinieblas), para regalarnos una versión de demonio verdaderamente espectacular.

: Curry se sometió a extenuantes sesiones de maquillaje de más de cinco horas para convertirse en Darkness (El Señor de las Tinieblas), para regalarnos una versión de demonio verdaderamente espectacular. Mi pobre angelito 2 (1992): Una de las escenas icónicas de esta cinta es la que interpreta Curry como el Señor Héctor, el estricto y cómico conserje del Hotel Plaza.

Los Muppets en la Isla del Tesoro (1996) : Interpreta al pirata Long John Silver, en el caótico y divertido universo de marionetas.

: Interpreta al pirata Long John Silver, en el caótico y divertido universo de marionetas. Los tres mosqueteros (1993) : Se roba cada plano de la película interpretando al maquiavélico y cínico Cardenal Richelieu.

: Se roba cada plano de la película interpretando al maquiavélico y cínico Cardenal Richelieu. Annie (1982): Le dio vida a Rooster Hannigan, el pícaro y estafador hermano de la villana Miss Hannigan, con quien comparte números musicales sumamente memorables.

Le dio vida a Rooster Hannigan, el pícaro y estafador hermano de la villana Miss Hannigan, con quien comparte números musicales sumamente memorables. FernGully: El último bosque tropical (1992) : Una muestra de su tremenda capacidad como actor de voz al interpretar a Hexxus, la entidad de lodo y contaminación maldita, cuya interpretación de la canción “Toxic Love” es recordada por su brillante oscuridad.

: Una muestra de su tremenda capacidad como actor de voz al interpretar a Hexxus, la entidad de lodo y contaminación maldita, cuya interpretación de la canción “Toxic Love” es recordada por su brillante oscuridad. La caza del Octubre Rojo (1990): Un papel mucho más serio y contenido en su filmografía, donde interpretó al Dr. Yevgeniy Petrov, el médico a bordo del submarino soviético en este tenso thriller de espionaje.

Definitivamente, la versatilidad, destreza y habilidad para gesticular de Tim Curry, lo convirtieron en uno de los actores inolvidables de Hollywood.

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