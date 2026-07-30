Muere Manolo Solo, famoso actor de El Laberinto del Fauno

Manolo Solo, uno de los grande actores del cine español, quien construyó un legado tras participar en decenas de películas, entre ellas “El Laberinto del Fauno”, murió de manera inesperada a los 62 años.

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España confirmó su fallecimiento y recordó que Manolo Solo, no solo recibió el Premio Goya en la categoría a Mejor Actor de Reparto por “Tarde para la Ira” y estuvo nominado por:

B, la película

El buen patrón

Cerrar los ojos

Una quinta portuguesa

🔴 Fallece el actor Manolo Solo a los 62 años. Recibió el Goya a Mejor Actor de Reparto por Tarde para la ira, y estuvo nominado por B, la película, El buen patrón, Cerrar los ojos y Una quinta portuguesa. pic.twitter.com/joP9gJVjGi — Academia de Cine (@Academiadecine) July 30, 2026

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¿Quién fue Manolo Solo?

Manolo Solo nació en Algeciras en 1964 y fue criado en Los Barrios. Estudió la carrera de Ciencias de la Educación por la Universidad de Sevilla, sin embargo nunca llegó a dedicarse a la docencia. Debido a su vocación interpretativa y amor por el arte, se formó en el Instituto de Teatro y en 1989 debutó como actor teatral.

Usó su apellido “Solo” como nombre artístico ya que desde que era tan solo un niño quedó huérfano. En su juventud adoptó este término cuando tocaba rock and roll.

Manolo Solo y su comienzo en el cine

Manolo Solo debutó en 2002 con “Todo en lugar” y tras su participación en “El Laberinto del Fauno” en 2006, acaparó rápidamente los reflectores. Además, participó en los siguientes filmes:

Celda 211 (película)

La isla mínima (película)

Hospital Central (Serie)

Aída (Serie)

El Ministerio del Tiempo (Serie)

Manolo Solo Manolo Solo interpretó a Garcés en el Laberinto del Fauno, un soldado del bando franquista

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