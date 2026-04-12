¡Confirmado! Actores de Malcolm el de en medio llegan a Venga la Alegría en TV Azteca; fecha y hora exactos

¡OMG! Aunque no lo creas, Tío Richie lo hizo posible. Parte del elenco principal de la exitosa serie Malcolm el de en medio estarán de visita en TV Azteca para ofrecer una entrevista al programa Venga la Alegría y contarle a sus fans mexicanos todos los detalles de lo que significó el reencuentro y la grabación de esta nueva temporada, 20 años después del final.

Si eres fan de Frankie Muniz, Justin Berfield y Christopher Masterson no te puedes perder esta entrevista llena de nostalgia. Te contamos cuándo y a qué hora debes sintonizar Azteca UNO.

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¿Cuándo vendrán los actores de Malcolm el de en medio a Venga la Alegría?

Malcolm el de en medio se estrenó el 9 de enero del 2000 y rápidamente se convirtió en una serie exitosa en Estados Unidos, pero en México, fue un verdadero boom. Aunque la series terminó en 2006, el anuncio de una nueva temporada veinte años después llenó de emoción a los fans.

La nueva temporada se estrenó este 10 de abril, en Disney Plus, por lo que Frankie Muniz (Malcolm), Justin Berfield (Reese) y Christopher Masterson (Francis) vienen a TV Azteca a platicar con Kristal Silva, Flor Rubio, Luz Elena González y el resto de los conductores de Venga la Alegría, acerca del éxito que ha tenido esta nueva temporada. La fecha y hora exactos son:

Martes 14 de abril, en punto de las 8:55 a.m.

¿Por qué no regresó el Dewey original de Malcolm el de en medio?

A pesar de la gran felicidad que causó el anuncio de la nueva temporada de Malcolm el de en medio, una de las grandes decepciones del público fue el hecho de que Erik Per Sullivan, el Dewey original, no quiso regresar e incluso se negó a pesar de que le ofrecieron varios millones de dólares.

De acuerdo con Bryan Cranston, Erik Per Sullivan dejó de lado la actuación y se encuentra muy contento con su vida como universitario. Por lo que celebró el hecho de que el resto del elenco tuvieran la oportunidad de regresar; sin embargo, tomó la decisión de no regresar a la pantalla chica.

¿Quiénes son los nuevos integrantes del elenco en la nueva temporada?

En la nueva temporada no solo tuvimos la oportunidad de ver al pequeño Jamie convertido en un adulto (Anthony Timpano), sino que también comprobamos que los Wilkerson, efectivamente, tuvieron un sexto bebé, que en este caso fue su primera y única hija Kelly (Vaughan Murrae). Al elenco también se integran Keeley Karsten como Leah (hija adolescente de Malcolm) y Kiana Madeira como Tristan, novia de Malcolm.

Los cuatro capítulos de la nueva temporada de Malcolm el de en medio ya se encuentran disponibles por Disney Plus.