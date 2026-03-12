Tráiler de ‘Malcolm el de en medio’ revela cómo luce el nuevo Dewey: ¡La vida sigue siendo injusta!

¿Malcolm está huyendo de su familia? Los fans de esta exitosa serie de los dosmiles, 'Malcolm el de en medio' (Malcolm in the Middle) llevan dos décadas esperando la temporada 8.

Por supuesto, han pasado mucho años y nos podemos imaginar que la vida del protagonista interpretado por Frankie Muniz, haya tenido una historia exitosa, considerando que era un joven superdotado. Pero, ¿la vida dejó de ser injusta?

Estrenan nuevo trailer de Malcolm el de en medio y revelan al nuevo Dewey

Una de los estrenos más esperados de este 2026 es la temporada 8 de la querida serie ‘Malcolm el de en medio’, que promete desvelar el misterio acerca de qué fue de la vida de Malcolm y de toda su familia a lo largo de dos décadas del final de la temporada 7.

En el nuevo tráiler nos enteramos de que Malcolm lleva varios años alejado de su familia y, que incluso, su novia e hija no saben que tiene hermanos. Hal, Lois, Francis y Reese descubren que trata de evitarlos y harán todo lo necesario para regresar a su vida. Sin embargo, el rechazo de Malcolm parece afectar mucho más a Hal.

Uno de los detalles que los fans no dejaron pasar son las imágenes del nuevo Dewey, que forma parte de una de las escenas icónicas que solo los verdaderos seguidores de ‘Malcolm el de en medio’ entenderán.

Dewey solo aparece en una videollamada, lo que sugiere que no tendrá una gran participación, ya que Erik Per Sullivan, el actor original, está retirado de la actuación. Una gran desilusión para los fans de la serie.

El tráiler muestra que Francis sigue casado con Piama, Resse sigue viviendo en la casa de sus padres; mientras que, Malcolm es un exitoso profesionista, que considera que le va bien en la vida, mientras se mantenga alejado de su familia. ¿Será?

Fecha de estreno y dónde ver 'Malcolm el de en medio', temporada 8

Tal y como se había anunciado anteriormente, el nuevo tráiler de 'Malcolm el de en medio', confirma que la serie se encontrará en la plataforma de Disney Plus, a partir del próximo 10 de abril de 2026.

¡Falta poco! Aprovecha estos días, prepara las palomitas y disfruta de un maratón de las primeras temporadas de Malcolm el de en medio para que estés al día con la continuación de esta historia que permaneció al aire por siete años y que se mantuvo entre las favoritas del público.

Finalmente, este 10 de abril descubriremos si la vida sigue siendo injusta, ¿ crees?

