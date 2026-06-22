La noticia de la muerte de Clive Davis, uno de los productores y ejecutivos más influyentes de la historia, puso de luto a la industria musical. El legendario productor reconocido por descubrir a luminarias de la talla de Whitney Houston, Aretha Franklin y Carlos Santana murió este 22 de junio de 2026 a los 94 años de edad.

Davis fue considerado un visionario capaz de descubrir talento antes que nadie. Su fallecimiento marca el fin de una era para la industria discográfica, donde fue pieza clave en el éxito de algunos de los nombres más importantes del entretenimiento.

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Fallece el productor musical Clive Davis a los 94 años

La noticia fue confirmada este lunes por diversos medios internacionales. Clive Davis murió a los 94 años tras una trayectoria excepcional que lo llevó a convertirse en uno de los ejecutivos más poderosos de la música estadunidense.

Tal era su éxito en la industria musical que Davis era conocido como “el hombre del oído de oro”. El hombre que descubrió a Whitney Houston inició su carrera en Columbia Records y más tarde fundó Arista Records en 1974, sello desde el cual impulsó a numerosas figuras que dominaron las listas de popularidad durante décadas.

Además de trabajar con Whitney Houston, también contribuyó al éxito de Aretha Franklin, Alicia Keys, Barry Manilow, Bruce Springsteen y Carlos Santana, entre muchos otros artistas que dejaron una huella imborrable en la historia de la música.

¿Quién era Clive Davis y cómo descubrió a Whitney Houston?

Davis nació en Nueva York en 1932. Estudió Derecho antes de descubrir su habilidad para la industria musical, donde destacó por su capacidad para detectar voces con potencial lo que lo convirtió en una figura indispensable dentro de las grandes compañías discográficas.

Uno de los momentos más importantes de su carrera ocurrió en la década de los 80, cuando descubrió a una joven Whitney Houston, de solo 19 años. Davis conoció a la cantante cuando trabajaba como corista en un club nocturno de Nueva York, donde su madre, Cissy Houston, era la atracción principal.

Cuando el productor escuchó a Whitney interpretar “Home” y “The Greatest Love of All” quedó maravillado con su voz y su carisma. Por esta razón, Davis apostó todo por ella y logró convertirla en una de las artistas más famosas del mundo.

Su influencia también alcanzó otros géneros musicales, desde el rock y el R&B hasta el hip-hop y el pop contemporáneo. Davis ayudó a lanzar nuevas estrellas que marcaron generaciones enteras.

La muerte de Clive Davis cierra un ciclo en la historia de la música; sin embargo, su legado seguirá vivo en las canciones icónicas que sus talentos llevaron a la cima de las listas de popularidad a nivel global.

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