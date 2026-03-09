Filtran las primeras fotos del hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula; ¿a quién se parece?

Hace dos décadas, el romance entre Luis Miguel y Aracely Arámbula acaparaba portadas de revistas y titulares. La pareja lucía muy enamorada y no dudó en presentar al público a su primogénito, Miguel Gallego Arámbula. Sin embargo, el romance terminó pronto y con él se esfumó la posibilidad de ver crecer a sus dos retoños. Hasta este 19 de marzo, cuando salieron a la luz las primera fotos del hijo mayor de Luis Miguel.

Finalmente, reporteros de TV Azteca lograron captar las primeras imágenes que revelan el gran parecido del joven con su padre, el “Sol de México”.

Las imágenes de Miguel Gallego Arámbula se viralizaron de inmediato, una vez que el programa Ventaneando, liderado por a periodista de espectáculos, Paty Chapoy, reveló que habían logrado captar el rostro del joven en el Aeropuerto de la Ciudad de México. Si todavía no lo has visto, te invitamos a que sigas leyendo, porque en adn Noticias, queremos que nos comentes a quién crees que se parece.

Ventaneando revela las primeras imágenes del hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula

¡Por fin! A lo claro de los 19 años de vida de Miguel Gallego, su madre Aracely Arámbula, también conocida como “La Chule”, había cuidado celosamente de la privacidad de los dos hijos que tuvo con el famoso cantante: Miguel y Daniel.

Sin embargo, durante la emisión de este lunes 9 de marzo de Ventanenando, Ricardo Manjarrez reveló que los reporteros de TV Azteca habían logrado capturar las primeras imágenes del hijo mayor de los famosos.

Sin duda, se trata de una primicia que generó gran expectativa entre los fans, tanto de Aracely Arámbula como de los de Luis Miguel, pues la identidad del joven había sido resguardada por casi dos décadas.

“Hoy abrimos el programa con una nota que por casi dos décadas ha esperado la prensa de espectáculos, no solamente mexicana, sino también de otros países, porque tenemos las primeras imágenes de los hijos Miguel y Daniel, de Aracely Arámbula y de Luis Miguel”, dijo Ricardo Manjarrez.

Captan al hijo de Luis Miguel en el AICM. |Ventaneando

¿Cómo se llama y cuántos años tiene el hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula?

Esta revelación se da en medio de rumores acerca de que Miguel Gallego Arámbula, hijo mayor de Luis Miguel, está interesado en iniciar una carrera artística. La misma famosa ha declarado en diversas entrevistas que su hijo tiene una voz excepcional. Y, por supuesto, estas declaraciones han generado gran expectativa entre el público.

Hasta ahora, lo que sabíamos de Miguel Gallego era que nació en Los Ángeles California el 1 de enero de 2007, durante la relación sentimental de Luis Miguel y Aracely. Incluso, el pequeño protagonizó la portada de una importante revista junto a sus padres. No obstante, una vez que la pareja se separó, no hubo más apariciones públicas.

En las imágenes que se hicieron virales, se puede ver que el joven mantiene un gran parecido físico con su padre. Aunque también luce los bellos ojos de “La Chule”.

Revelan imágenes de Miguel Gallego, hijo de Aracely Arámbula y Luis Miguel. |Ventaneando

¿Cuántos hijos tiene Luis Miguel y con quiénes?

Se sabe que Luis Miguel tiene tres hijos. La mayor de sus hijas es Michelle Salas, quien tiene 36 años de edad. La modelo es producto de la relación del famoso con Stephanie Salas, bisnieta de la diva Silvia Pinal. Aunque por muchos años, el famoso no quiso reconocerla ni tener contacto con ella, actualmente mantienen una relación cercana.

Durante su romance con Aracely Arámbula, Luis Miguel se convirtió en padre de dos niños: Miguel, de 19 años y Daniel, de 17. Tras terminar la relación con la actriz, Luis Miguel no tuvo ningún acercamiento con sus hijos, hasta hace poco.

