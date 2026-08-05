El live action de Naruto ya tiene director y así avanza el casting de la película

Después de años de rumores y especulaciones, el esperado live action de Naruto vuelve a dar señales de vida, la película, basada en el exitoso manga de Masashi Kishimoto, continúa en desarrollo y su director ya adelantó cuál será el enfoque que tendrá esta adaptación, una de las más esperadas por los fans del anime.

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La noticia llega poco después del estreno de Spider-Man: Brand New Day, ya que Destin Daniel Cretton, responsable de esa cinta, también será el encargado de llevar a la pantalla grande la historia del ninja más famoso del mundo.

Director del live action de Naruto revela cómo será la película

En una entrevista, Destin Daniel Cretton aseguró que la película buscará ofrecer una visión más humana y emocional de Naruto Uzumaki, alejándose de una adaptación centrada únicamente en la acción.

El cineasta explicó que uno de los principales ejes de la historia será el sentimiento de soledad que acompaña al protagonista desde su infancia, luego de ser rechazado por los habitantes de la Aldea Oculta de la Hoja.

Según Cretton, ese conflicto interno será el punto de partida para mostrar la evolución de Naruto y cómo aquello que alguna vez representó una carga termina convirtiéndose en su mayor fortaleza.

El director también reconoció sentirse identificado con el crecimiento del personaje, por lo que buscará respetar la esencia creada por Masashi Kishimoto mientras presenta una historia capaz de conectar tanto con los seguidores del anime como con quienes conocerán la franquicia por primera vez.

¿De qué tratará el live action de Naruto?

Aunque Lionsgate todavía no ha revelado una sinopsis oficial, todo apunta a que la película adaptará los primeros años de Naruto Uzumaki, siguiendo el inicio de la historia que conquistó a millones de personas alrededor del mundo.

La producción comenzó a tomar forma desde 2015, pero fue hasta febrero de 2024 cuando el estudio confirmó oficialmente el desarrollo del proyecto.

Además de dirigir la película, Destin Daniel Cretton también participa en el guion; el equipo de producción está encabezado por Avi Arad, Ari Arad, Emmy Yu y Jeremy Latcham.

¿Qué se sabe del casting del live action de Naruto?

Uno de los aspectos que más expectativa ha generado entre los seguidores es el reparto.

De acuerdo con diversos reportes, el estudio ya inició un casting internacional para encontrar a los actores que interpretarán a los integrantes del Equipo 7: Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha y Sakura Haruno.

¿De qué trata Naruto?

La historia sigue a Naruto Uzumaki, un niño huérfano que carga en su interior al poderoso Zorro de Nueve Colas, motivo por el que gran parte de la aldea lo rechaza desde pequeño.

A pesar de ello, Naruto sueña con convertirse en Hokage, el máximo líder de la Aldea Oculta de la Hoja, mientras forma fuertes lazos con Sasuke Uchiha, Sakura Haruno y su maestro Kakashi Hatake.

Gracias a su mezcla de acción, aventura y desarrollo de personajes, Naruto se convirtió en una de las franquicias más exitosas del manga y el anime.

¿Cuántos capítulos tiene Naruto?

Si quieres ponerte al día antes del estreno del live action, debes saber que el anime cuenta con 720 episodios divididos en dos series:

• Naruto: 220 capítulos.

• Naruto Shippuden: 500 capítulos.

En conjunto, ambas entregas narran el crecimiento de Naruto desde su infancia hasta convertirse en uno de los ninjas más poderosos de su generación.

¿Será una adaptación fiel al anime?

Uno de los mayores temores de los seguidores es que la película no respete la historia original, algo que ha ocurrido con otras adaptaciones de manga y anime.

Sin embargo, el éxito de One Piece en formato live action ha renovado el optimismo entre los fans, quienes esperan que Naruto siga ese mismo camino y logre trasladar al cine la esencia de la obra creada por Masashi Kishimoto.

Aunque todavía faltan varios meses para conocer más detalles, las declaraciones de Destin Daniel Cretton apuntan a una película que dará prioridad al desarrollo emocional de los personajes sin perder la identidad que convirtió a Naruto en un fenómeno mundial.

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