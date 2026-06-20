Si constantemente sientes que la vida te rebasa, te tenemos excelentes noticias, pues el neurocientífico holandés, el Dr. Jacob Jolij, de la Universidad de Groningen, creó una fórmula matemática para descubrir qué hace que una canción nos genere felicidad.

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Su investigación fue publicada por la Fundación Aquae, donde se reveló que, tras una amplia encuesta en Reino Unido, existían temas que mejoraban el estado de ánimo de las personas.

¿Qué comparten las canciones más felices del mundo?

Antes de revelarte por fin la playlist, la fórmula del éxito radica en que las canciones comparten un patrón específico, una combinación de letras positivas con una clave musical mayor y un tempo rápido de aproximadamente 150 pulsaciones por minuto.

Por ello es que la mayoría de los temas que leerás a continuación pertenecen al new wave de los 80, así como el rock y disco de los 70.

Las 10 canciones que te traerán felicidad según la ciencia

¿Cómo impactan estas canciones a tu salud física y mental?

La Asociación Americana de Psicología aseguró que escuchar música alegre estimula la producción de dopamina, un neurotransmisor de la recompensa y el placer que reduce significativamente los niveles de cortisol, la hormona responsable del estrés.

Asimismo, la Escuela de Medicina de Harvard señaló que escuchar música con un tempo animado ayuda a regular la presión arterial y mejorar la frecuencia cardíaca, funcionando como un comportamiento ideal para la actividad física.

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