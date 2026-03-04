¡OMG! Captan a Emma Watson en pleno romance con Gonzalo Hevia Baillères, ex de Belinda

La actriz británica Emma Watson acaba de sorprender a sus fans con la revelación de su nuevo romance con el empresario mexicano Gonzalo Hevia Baillères. Las imágenes del supuesto romance no tardaron en viralizarse y encendieron las redes sociales sobre todo porque él es conocido por haber sido pareja de Belinda.

Fans de la actriz, recordada mundialmente por su papel de Hermione en la saga de Harry Potter, y el empresario no se esconden y presumen su amor en diversos lugares del mundo, incluido, México. Te contamos los detalles.

¡No se esconden! Emma Watson y Gonzalo Hevia Baillères presumen su amor en México

De acuerdo con fotografías reveladas por una revista nacional, la actriz y el empresario fueron vistos juntos en Punta Mita, disfrutando de unas vacaciones en este paraíso mexicano exclusivo, lo que alimentó las versiones de un nuevo noviazgo.

Este detalle llamó la atención, ya que la protagonista de Harry Potter suele mantener su vida personal fuera del foco mediático. La famosa y su nuevo novio, miembro de la élite empresarial en México fueron captados en una romántica velada.

Pero, eso no es todo, recientemente, la pareja fue captada en un elegante restaurante de la CDMX, Medl Delicatessen, ubicado en el corazón de la Condesa. El lugar es una declaración de estilo, pues se ha consolidado como el “it place” en la capital mexicana.

¿Cómo empezó el noviazgo de Emma Watson y Gonzalo Hevia Baillères?

Aunque no hay una confirmación oficial por parte de los tórtolos, versiones difundidas en medios de espectáculos señalan que Emma Watson y el ex de Belinda habrían comenzado a coincidir en círculos sociales y eventos privados. Con el paso del tiempo, esas reuniones habrían derivado en una relación más cercana.

Personas cercanas a la actriz han señalado que ella mantiene una vida discreta y selectiva, por lo que el hecho de que se le vea compartiendo tiempo en público con el empresario ha sido interpretado como una señal clara de que el vínculo va en serio.

¿Por qué terminaron Belinda y Gonzalo Hevia Baillères?

Antes de que surgiera este nuevo romance, el empresario mexicano ya había sido relacionado con Belinda. Sin embargo, el noviazgo no prosperó y todo parecía indicar que la ruptura se dio sin polémicas. No obstante, tiempo después, Belinda estrenó el tema "Heterocromía", cuyos protagonistas son casualmente muy parecidos a la familia del empresario.

En dicho video, Belinda acusa a una pareja muy apegada a su familia y al “qué dirán”. En el video, la famosa corta la relación debido a que no es aceptada por la élite empresarial, debido a que se dedica a su carrera como actriz y cantante.

Aunque Belinda no ha confirmado que el video haga alusión a su ex, los fans no pueden dejar de preguntarse, si la historia podría repetirse con Emma Watson. ¿Tú que opinas?

