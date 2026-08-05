Está en Prime Video: La serie mexicana noventera de la que todos están hablando y que se ve en un fin de semana

La espera terminó para los fans de Nadie nos va a extrañar, pues después del éxito de su primera temporada, la serie mexicana de Prime Video está lista para regresar con nuevos episodios que retomarán una de las historias juveniles más comentadas de los últimos años.

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Ambientada en el México de los años noventa, la producción continuará la historia de Alex, Tenoch, Marifer y Daniela, quienes deberán enfrentar las consecuencias del trágico desenlace que marcó el final de la primera entrega.

¿Cuándo se estrena Nadie nos va a extrañar temporada 2?

De acuerdo con Prime Video, la segunda temporada estará disponible este viernes 7 de agosto, a partir de las 12:00 horas (tiempo del centro de México), exclusivamente a través de la plataforma de streaming.

Hasta el momento, la compañía no ha confirmado si todos los episodios estarán disponibles desde el primer día o si el estreno se realizará de manera semanal, como ha ocurrido con otras producciones originales.

¿De qué trata Nadie nos va a extrañar 2?

La nueva temporada arranca después de la muerte de Memo, uno de los momentos más impactantes de la serie; tras perder a su amigo, Alex, Tenoch, Marifer y Daniela intentan sobrellevar el duelo mientras deciden qué hacer con el negocio de tareas, proyectos y guías escolares que construyeron juntos.

Lejos de abandonar el proyecto, el grupo opta por mantenerlo como una forma de honrar la memoria de Memo, sin embargo, pronto descubrirán que las cosas ya no serán tan sencillas.

Un nuevo grupo de estudiantes buscará quedarse con el negocio, lo que desatará una intensa rivalidad dentro de la escuela y pondrá a prueba la amistad de los protagonistas.

Al mismo tiempo, los personajes enfrentarán nuevos conflictos relacionados con el amor, la identidad, la presión familiar, los cambios personales y las decisiones que marcarán el final de su adolescencia.

Reparto de Nadie nos va a extrañar temporada 2

La nueva entrega traerá de vuelta a la mayor parte del elenco original, además de sumar nuevos personajes que ampliarán la historia.

El reparto está conformado por:

• Nicolás Haza como Alex.

• Virgilio Delgado como Tenoch.

• Camila Calónico como Marifer.

• Macarena Oz como Daniela.

• Edu Maruri como Diego.

• Alejandro Puente como Rafa.

• Regina Cedeño como Susi.

• Daniela Luque como Ilse.

• Ela Valim como Mariana.

• Carla Ardell como Paulina.

• Demetrio Bonilla como Erick.

• Asbel Ramses como Benny.

• Emanuel Lattanzio como Lalo.

• Mauricio Pimentel como Pascual.

• Ernesto Laguardia como el director.

• Tiaré Scanda como Rocío.

• Natalia Payán como Lili.

¿Vale la pena ver Nadie nos va a extrañar?

Con una historia ambientada en los años noventa, referencias a la cultura pop de la época y personajes que conectaron con el público desde su primera temporada, Nadie nos va a extrañar 2 se ha consolidado como una de las series mexicanas más exitosas de Prime Video.

Su segunda temporada promete mantener el equilibrio entre el drama, la amistad, el romance y la nostalgia, elementos que la convirtieron en una de las producciones más comentadas de la plataforma.

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