Luis Miguel permanece hospitalizado; esto es lo último que se sabe sobre su estado de salud

Luis Miguel sigue hospitalizado, luego de haber sido sometido a una delicada cirugía en el hospital Mount Sinai de Nueva York. Al parecer, hace dos semanas, el famoso fue internado tras presentar problemas cardíacos, pero, ¿cuál es el estado de salud actual del Sol de México? Te contamos los detalles.

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Reportan que Luis Miguel sigue hospitalizado por una peligrosa cirugía

El diario español Semana dio a conocer que el intérprete de La Incondicional permanece internado en el área de cardiología del hospital Mount Sinai. El famoso estaría recuperándose tras someterse a una intervención quirúrgica descrita como “delicada”.

Todo indica que el Sol de México lleva aproximadamente dos semanas internado en el hospital de Nueva York, especializado en cardiología.

¿Cuál es el estado de salud de Luis Miguel?

Aunque, hasta el momento ni el cantante ni su equipo han dado a conocer detalles de su estado de salud, fuentes consultadas por el diario aseguran que Luis Miguel se recupera de manera favorable y bajo estricta supervisión médica.

Asimismo, se reporta que la recuperación tiene tan buen pronóstico, que los médicos estarían pensando en la posibilidad de otorgarle el alta en los próximos días.

Igualmente, la publicación asegura que la empresaria y pareja de Luis Miguel, Paloma Cuevas ha viajado constantemente a Nueva York, para acompañar al famoso en su recuperación.

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