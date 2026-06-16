Tom Holland confirma que sí se casó con Zendaya; esta fue su inesperada declaración

Tom Holland finalmente confirmó que sí hubo boda con la actriz y bailarina Zendaya, tras meses de especulaciones, luego de que la famosa fue vista luciendo un anillo de compromiso en los Golden Globes 2025.

Y, aunque la pareja luce muy enamorada, ambos tuvieron que superar algunos altibajos antes de convertirse en marido y mujer. Te contamos todos los detalles.

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¿Tom Holland y Zendaya están casados?

Tom Holland y Zendaya se han convertido en una de las parejas favoritas de Hollywood. Y, por supuesto, los rumores de su boda secreta sorprendió a los fans y causó todo tipo de especulaciones.

Tom Holland confirms marriage to Zendaya by saying their family members "were all there" at the wedding: "That's all you'll get on that."



“Our business can present very stressful situations and it’s really nice to have a bedrock of a relationship that will stand the test of… pic.twitter.com/V87MXIfWbl — Variety (@Variety) June 16, 2026

Finalmente, en una entrevista reciente para la revista Esquire UK, el actor de 30 años confesó que sí se había casado con la protagonista de la exitosa serie Euphoria. Y lo hizo con una respuesta contundente cuando le preguntaron acerca de las imágenes de su boda creadas con IA que se convirtieron en tendencia.

Ante la pregunta de si no sucedió que algún familiar suyo o de Zendaya habían creído haberse perdido la boda, a raíz de esas imágenes fake, el actor respondió: “No, porque todos estuvieron ahí… Eso es todo lo que obtendrán al respecto”.

Así fue la historia de amor de Tom Holland y Zendaya

A pesar de ser una de las parejas hollywoodenses más populares, Tom Holland y Zendaya han mantenido su relación muy privada. Aunque fueron relacionados desde 2016 cuando grabaron “Spider-Man: Homecoming”, la pareja no confirmó su noviazgo hasta 2017.

Aunque todo parecía miel con hojuelas, para 2019, ambos decían estar solteros e incluso, Zendaya fue captada paseando y besándose con Jacob Elordi. La relación no prosperó y para 2021 Zendaya y Tom Holland habían retomado su noviazgo.

Fue entonces que ambos tomaron la decisión de proteger su relación y mantenerla lo más privada posible. Además, la pareja decidió pasar el mayor tiempo posible en Londres junto a al actor donde gozan de mayor privacidad.

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