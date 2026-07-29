Arre Fest 2026: ¿Qué artistas se presentarán en el festival de música regional mexicana?

Después de celebrarse el año pasado en Monterrey, el Arre Fest 2026 volverá a la Ciudad de México con un cartel que reúne a algunas de las figuras más importantes del regional mexicano.

Durante dos días, miles de asistentes podrán disfrutar de banda, norteño, corridos, música ranchera y cumbia en uno de los eventos más esperados por los seguidores del género.

Si planeas asistir, aquí en adn noticias te contamos las fechas, el lineup completo y dónde conseguir boletos.

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¿Cuándo y dónde será el Arre Fest 2026?

El Arre Fest 2026 se llevará a cabo los días 5 y 6 de septiembre de 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, recinto que nuevamente será la sede del encuentro musical.

Como en ediciones anteriores, se espera la asistencia de miles de personas provenientes de distintos estados del país.

¿Qué artistas estarán en el Arre Fest 2026?

El cartel de este año reúne a exponentes consolidados y nuevas figuras del regional mexicano, además de invitados de otros géneros que complementarán la experiencia.

Cartel del sábado 5 de septiembre

Los artistas confirmados para el primer día son:

• Banda MS

• Gabito Ballesteros

• Calle 24

• Edgardo Núñez

• El Mimoso

• Grupo Cañaveral

• Herencia de Patrones

• Los KDT’s de Homero Guerrero Jr.

• Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho

• Rey Quinto

También participarán:

• Cumbia Pedregal

• Joaquín Coronel

• Jorge Tapia

• Juanpa Salazar

• La Coreañera

• Mar Solís

• Mosmo

• Plan de Escape

• Régulo Caro

• Ria

• Santiago Martell

• Yng Naz

Cartel del domingo 6 de septiembre

La segunda jornada estará liderada por Alejandro Fernández y Los Tucanes de Tijuana, dos de los artistas más esperados del festival.

Además, el público podrá disfrutar de las presentaciones de:

• Eslabón Armado

• Clave Especial

• La Sonora Dinamita

• Los 2 de la S

• Los Dos Carnales

• Mi Banda El Mexicano de Germán Román

El lineup del domingo también incluye a:

• Damaris Bojor

• Delilah

• Destino

• Eddy

• El Junte Sabanero

• Franco Rey

• Juanchito

• Kakalo

• Marcos Villalobos

• Nueva H

• Pasabordo

¿Todavía hay boletos para el Arre Fest 2026?

Sí y los boletos continúan disponibles y pueden adquirirse a través de Ticketmaster y en las taquillas del Autódromo Hermanos Rodríguez, sujeto a disponibilidad.

Los organizadores recomiendan comprar únicamente en los canales oficiales para evitar fraudes o la adquisición de boletos falsos.

El Arre Fest busca repetir el éxito de ediciones anteriores

Con un cartel encabezado por Alejandro Fernández, Banda MS, Los Tucanes de Tijuana, Gabito Ballesteros y Eslabón Armado, el Arre Fest 2026 promete reunir nuevamente a miles de seguidores del regional mexicano en la Ciudad de México.

La combinación de artistas consagrados y nuevas propuestas convierte a esta edición en una de las más atractivas para quienes buscan disfrutar de dos días de música en vivo.

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