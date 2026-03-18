¡Épico e inesperado! Lanzan tráiler completo de Spider-Man: Brand New Day

Spider-Man: Brand New Day lanzó su primer tráiler de una forma muy distinta pues primero se publicaron fragmentos del primer avance y oficialmente este 18 de marzo se dio a conocer el avance oficial y aquí te compartimos todos los detalles de una de las películas más esperadas.

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Lanzan primer tráiler de Spider-Man: Brand New Day

La historia continúa tras los eventos de Spider-Man No Way Home, donde el personaje interpretado por Tom Holland quedó asilado tras el hechizo que borró su identidad del mundo.

En este largometraje, buscará reconstruirse y enfrentará amenazas en un entorno en el que ya no cuenta con el poyo de quienes antes lo acompañaban en sus hazañas.

A Brand New Day starts now.



Watch the official trailer for Spider-Man: Brand New Day - exclusively in theatres July 31.pic.twitter.com/ETHuQV7Lye — Spider-Man (@SpiderMan) March 18, 2026

¿Cuándo se estrena Spider-Man: Brand New Day?

Spider-Man: Brand New Day se estrenará el 31 de julio de 2026 y además del regreso de Tom Holland también se espera que Zendaya vuelva como MJ. Esta película busca consolidarse como el gran éxito del verano.

Cabe recordar que Spider-Man fue creado por Stan Lee y Steve Ditko en 1962 y debutó en Amazing Fantasy #15 y fue muy novedoso al tratarse del primer superhéroe adolescente independiente y con el paso del tiempo se fue ganando el cariño de las personas hasta convertirse en uno de los favoritos.

Además en el más reciente film Spider-Man: No Way Home pudimos ver la reunión de los tres actores que interpretaron al arácnido en la pantalla grande, un momento épico y esperado por los fans.