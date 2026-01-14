¡Euphoria regresa con Rosalía! HBO lanza tráiler de la temporada 3 y revela fecha de estreno

Euphoria regresó con toda la fuerza y colapsó las redes con su espectacular tráiler de la temporada 3. La exitosa serie de HBO protagonizada por Zendaya, Sydney Sweeney, Hunter Schafer y Jacob Elordi suma a sus filas a la exitosa cantante española Rosalía.

Si eres fan de esta serie de HBO Max, ganadora de premios Emmy, te contamos que ya tiene fecha de estreno.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué revela el trailer de la temporada 3 de Euphoria?

El nuevo tráiler de la tercera temporada de Euphoria nos deja claro que los dramas adolescentes quedaron atrás para seguir la vida de Rue Bennet (interpretada por Zendaya) cuya vida sigue una espiral autodestructiva.

El tráiler sugiere que esta vez está involucrada con carteles de tráfico de drogas, lo que aumenta la violencia y el peligro que enfrenta la joven, pues cualquier error puede costarle la vida.

Otro de los momentos que se convirtieron en tendencia es el vistazo a la vida de Cassie (Sydney Sweeney), quien aparece creando contenido para adultos y está preparando su boda con Nate (Jacob Elordi). Jules es una Sugar Baby.

Uno de los momentos icónicos que hizo exportar las redes sociales es la aparición de Rosalía, quien interpreta a una bailarina exótica. Si aún no lo has visto aquí te compartimos este espectacular tráiler que además revela la fecha de estreno.

¿Cuándo se estrena Euphoria temporada 3?

Euphoria es una de las series más exitosas de todos los tiempos y sabemos que ya estás esperando ansiosamente el gran estreno.

Aparta la fecha y prepárate para maratonear y ponerse al día con las anteriores temporadas. El estreno de la temporada 3 de Euphoria es el próximo domingo 12 de abril de 2026. ¿Te lo vas a perder?

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

