Lune Ruth Schedeen, conocida en el mundo del espectáculo como Anne Schedeen, fue una actriz estadounidense famosa por interpretar a Kate Tanner en la serie de televisión ALF, la cual se transmitió de 1986 a 1990.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

La mamá de Alf falleció a los 77 años, información que se confirmó por la familia en su perfil de Facebook, donde la describieron como una mujer llena de energía, creatividad, humorística y amor por su núcleo.

Acompañada de una foto, la familia detalló que Anne Schedeen era una amante de los perros pequeños, tenía una pasión por las tiendas de segunda mano y un amor a las buenas historias.

¿De qué murió Anne Schedeen?

Aunque sus allegados hablaron de su legado, los recuerdos, las obras de arte, las risas, las joyas hechas a mano, las pinturas en oleo, las esculturas, los vestuarios y la alegría de vivir, no revelaron las causas de su muerte.

Sin embargo, pidieron despedirla con una margarita, brindando en su honor y enalteciendo su trabajo en el mundo de la televisión.

La familia no pudo evitar sentirse desolada sin la presencia de “la mamá de ALF”, cuyo núcleo aún se conforma por su esposo Christopher Barrett —con quien compartió 55 años de su vida—; su hija Taylor Barret, su nuera Hilary Flynn, sus hermanos Ronald “Tony” y Sarabeth Schedeen y su sobrina Minnie Schedeen.

Pero la adoración de Anne Schedeen eran sus dos perros rescatados, Roo y Red, por lo que la familia pidió que en lugar de mandarle flores, se hicieran donaciones a Habitat for Humanity.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.