Shrek 5 estrenó su primer tráiler y llenó de emoción a los fans con el regreso de los personajes más queridos de la saga liderados por el ogro malhumorado y su inseparable amigo, Burro.

Y, aunque el tráiler confirmó el regreso de Eugenio Derbez como la voz de Burro, un detalle separó opiniones en redes sociales: la nueva voz de Shrek. Si eres fan del mundo del ogro verde, sigue leyendo, porque en adn Noticias, te tenemos todos los detalles de esta nueva entrega, tráiler, fecha de estreno, personajes nuevos y más.

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¿Por qué cambió la voz de Shrek?

El tráiler de Shrek 5 no podía empezar de otra manera que con un libro de cuentos de pasta dura que se abre para relatar una historia completamente nueva que traerá de regreso a personajes entrañables como Fiona, Pinocho, la Galleta de Jengibre, entre otros.

Un gran alivio para los fans fue descubrir que el comediante y actor Eugenio Derbez sí está de regreso como la voz de Shrek, pues su adaptación fue uno de los factores indispensables para que la cinta conectara con el público latinoamericano. No obstante, la nueva voz de Shrek generó polémica en redes sociales, pues dividió opiniones.

Se podría decir que uno de los momentos agridulces para los fans fue descubrir que el actor de doblaje Alfonso Obregón no regresa en esta quinta entrega para prestar su voz a Shrek. Aunque aún puedes mantener la esperanza, porque no está confirmado quien hará el doblaje latino de Shrek en esta quinta película.

Este detalle es doloroso para los fans latinos, puesto que en la versión original en inglés, Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz sí regresan para interpretar nuevamente a Shrek, Burro y Fiona.

¿Eugenio Derbez interpreta a Burro en Shrek 5?

La respuesta es un rotundo sí. En entrevistas anteriores, el comediante Eugenio Derbez había puesto en duda su participación en Shrek 5, pues señaló que era una condición no negociable que los productores de la cinta le permitieran meter mano en la adaptación en español.

Su regreso como la voz de Burro, nos hace pensar que los productores de Shrek 5 accedieron a la condición que impuso el famoso.

¿De qué se trata Shrek 5? Nuevos personajes

De acuerdo con el trailer oficial, en Shrek 5, una misteriosa magia oscura parece envolver el reino de Muy Muy Lejano, por lo que los personajes se ven en la necesidad de emprender una nueva aventura para resolver el misterio.

En esta nueva aventura participarán Felicia, Fergus y Farkle, los hijos de Shrek y Fiona, quienes ya son jóvenes adultos. Una nueva sorpresa es que Zendaya se une al elenco original de la primera cinta para interpretar a la hija del ogro verde.

¿Cuándo se estrena Shrek 5 en México?

Sabemos que ya estás desesperado por ver la nueva entrega de Shrek; sin embargo, tendrás que tener paciencia. Se espera que Shrek 5 llegue a las salas de cine en México, el próximo 30 de junio de 2027.

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