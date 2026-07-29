Grammy responde a BTS tras rechazar competir en 2027; “nunca buscamos dividir a los artistas”

La banda surcoreana BTS sorprendió a millones de integrantes del ARMY, como se conoce a su fandom, al anunciar que no presentará candidaturas para los Premios Grammy 2027.

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La noticia fue dada a conocer mediante un comunicado publicado en las redes sociales oficiales del grupo, donde explicaron que no participarán en la próxima edición de los galardones debido a las nuevas reglas implementadas por la Academia de la Grabación.

¿Por qué BTS no participará en los Grammy 2027?

La decisión está relacionada con la creación de la categoría Mejor Interpretación de Pop Asiático, anunciada por la Academia de la Grabación en junio de 2026.

Esta nueva categoría reconocerá a artistas de K-pop, J-pop, C-pop y otros géneros musicales originarios de Asia.

Sin embargo, BTS considera que esta modificación podría separar a los artistas asiáticos de las categorías generales en lugar de integrarlos en igualdad de condiciones.

En el comunicado, la agrupación expresó:

“Esperamos que nuestra música pueda ser escuchada y amada por lo que es, en lugar de ser dividida por región o idioma. Agradecemos al ARMY y a todos los que siempre han estado a nuestro lado”.

Tras el anuncio, miles de seguidores interpretaron la decisión como una postura en defensa de la igualdad de oportunidades dentro de la industria musical.

BTS no estará en Los Grammy 2026 La decisión está relacionada con la creación de la categoría Mejor Interpretación de Pop Asiático, anunciada por la Academia de la Grabación en junio de 2026. (Instagram @mnijungkook)

¿Cuáles son las nuevas categorías de los Premios Grammy 2027?

La Academia de la Grabación anunció cinco nuevas categorías que debutarán en la ceremonia del 7 de febrero de 2027:

• Mejor Interpretación de Música Pop Asiática.

• Mejor Colaboración o Interpretación de Dúo/Grupo de R&B.

• Mejor Interpretación Vocal de Pop Tradicional.

• Mejor Álbum de Música Folk Tradicional.

• Mejor Canción Latina.

Las modificaciones buscan ampliar el reconocimiento a nuevos géneros musicales; sin embargo, la categoría dedicada al pop asiático ha generado opiniones divididas entre artistas y fanáticos.

¿Cuántos premios Grammy ha ganado BTS?

Aunque BTS es uno de los grupos más exitosos del mundo, nunca ha ganado un Premio Grammy.

La agrupación ha sido nominada en varias ocasiones, entre ellas:

• Tres nominaciones a Mejor Interpretación Pop de Dúo/Grupo.

• Una nominación a Álbum del Año por su colaboración en Music of the Spheres, de Coldplay.

• Una nominación a Mejor Video Musical por Yet to Come, tema incluido en el álbum Proof.

Este año, el K-pop consiguió un hecho histórico cuando “Golden”, canción principal de la película de Netflix KPop Demon Hunters, ganó el Grammy a Mejor Canción para Medios Visuales, convirtiéndose en el primer tema del género en obtener ese reconocimiento.

¿Otros artistas de HYBE también dejarán de participar?

Tras la decisión de BTS, surgieron dudas sobre si otros artistas de HYBE seguirían el mismo camino.

No obstante, la compañía aclaró que la medida únicamente aplica para BTS y que el resto de sus artistas continuará enviando sus trabajos para competir en los Grammy.

La empresa explicó que la agrupación tomó esta determinación después de un proceso de reflexión, al considerar que era la mejor manera de “proteger el estatus y el orgullo de la industria del K-pop”.

¿Qué dijo la Academia de la Grabación sobre BTS?

Luego de que BTS anunciara que no presentará su música para competir en los Premios Grammy 2027, el director ejecutivo de la Academia de la Grabación, Harvey Mason Jr., publicó un comunicado en el que lamentó la decisión del grupo, aunque aseguró que la respeta.

El ejecutivo explicó que la nueva categoría Mejor Interpretación de Pop Asiático fue creada para reconocer el crecimiento y la diversidad de la música pop producida en Asia, y no para separar a los artistas del resto de las categorías principales.

Asimismo, aclaró que inscribir una canción en esa categoría no impide competir también por premios como Grabación del Año, Álbum del Año o Canción del Año, ya que ambos procesos pueden realizarse de manera simultánea.

“Nunca se creó para dividir, sino para ampliar el número de artistas que pueden ser reconocidos”, señaló Harvey Mason Jr.

El CEO de la Academia también reiteró que los Grammy continuarán escuchando a la comunidad musical internacional y que su objetivo es reconocer a artistas de todo el mundo, sin importar el idioma o el país de origen.

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