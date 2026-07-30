Este fin de semana se estrena la cuarta entrega del superhéroe Spider-Man, protagonizada por Tom Holland y la cual, apunta a ser el mejor debut del año en taquilla y uno de los mejores del arácnido.

Spider-Man: Brand New Day se perfila para romper varios récords globales de asistencia tanto en su primer fin de semana como en la recaudación total de todas las películas del amigable vecino enmascarado.

🕷️ ¡Gracias a ustedes, #SpiderManUnNuevoDía es el estreno más grande del año! ❤️

Gracias por acompañarnos y hacer de este estreno un momento inolvidable.



Si aún no la has visto, ve a verla antes de que te la cuenten.

AHORA exclusivamente en cines. pic.twitter.com/RVNqVvMKDj — SonyPicturesMX (@SonyPicturesMX) July 30, 2026

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Películas más taquilleras de Spider-Man

Pasando por la trilogía de Sam Raimi con Tobey Maguire y las dos películas con Andrew Garfield como protagonista, ahora Tom Holland enfundado en el traje de Spider-Man buscan una nueva marca.

Todas las entregas dentro del universo del arácnido han sido grandes protagonistas en las taquillas. Pero Brand New Day se perfila para ser la que mayor recaudación tenga de todas las películas de Spider-Man.

Si te preguntas, ¿cuáles son las películas de Spider-Man más taquilleras? Aquí te contamos:

Spider-Man: Sin camino a casa (1,910,982,770) Spider-Man: Lejos de casa (1,131,927,996) Spider-Man 3 (885,837,026) Spider-Man: De regreso a casa (880,166,924) Spider-Man (804,500,648) Spider-Man 2 (786,421,113) El Sorprendente Hombre Araña (757,930,663) El Sorprendente Hombre Araña 2 (708,982,323) Spider-Man A través del Spider-Verso (690,542,203) Spider-Man Un Nuevo Universo (375,582,637)

Esas fueron las recaudaciones totales en millones de dólares, según informó Boxoffice Mojo en julio del presente año.

Con las previsiones de expertos y tras las críticas recibidas en su estreno en algunos cines y países, se espera que Spider-Man: Brand New Day supere los mil millones de dólares y encabece esta lista.

Brand New Day se perfila como el estreno del año

Con una recaudación que se estima en 800 millones de dólares este primer fin de semana, Spider-Man Brand New Day sería la película con el mejor estreno en taquillas de todo el año, sin nadie que le compita.

La cuarta entrega de la película protagonizada por Tom Holland podría superar los 310.2 millones de Toy Story 5 y los 264 de La Odisea para ser el bombazo del año en las carteleras alrededor del mundo.

Esta nueva película de Spider-Man se sitúa cuatro años después de Sin Camino a Casa, con un Peter Parker solo al desaparecer de forma voluntaria de la vida de las personas que ama y ahora deberá enfrentar nuevas amenazas en su vida como héroe y ciudadano común de Nueva York.

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