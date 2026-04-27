Cartelera de obras de teatro en CDMX hoy lunes 27 de abril: funciones imperdibles, horarios y dónde verlas

Es lunes y la CDMX también tiene una oferta cultural.

Es lunes y la CDMX también tiene una oferta cultural.

La cartelera de teatro en CDMX hoy lunes 27 de abril sorprende con opciones para quienes quieren arrancar la semana con una salida diferente.

Aunque los lunes suelen ser días más tranquilos en los escenarios de la capital, todavía hay funciones activas de comedia, drama y montajes clásicos en algunos de los recintos más conocidos de la ciudad. Si estabas buscando qué hacer hoy en la Ciudad de México, esta lista puede salvar tu plan de último minuto.

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Obras de teatro en CDMX hoy lunes 27 de abril

Ir al teatro en la capital se ha convertido en una de las actividades favoritas para locales y turistas, especialmente por la variedad que ofrece la capital chilanga. En adn Noticias, te contamos cuáles son algunas de las funciones disponibles este lunes y dónde encontrarlas.

Defendiendo al Cavernícola con César Bono: Nuevo Teatro Libanés, a las 20:00 horas.

con Nuevo Teatro Libanés, a las 20:00 horas. Hedda : Foro Lucerna, a las 20:00 horas.

: Foro Lucerna, a las 20:00 horas. Conversando con el Diablo : Teatro Coyoacán Enrique Lizalde, a las 20:30 horas.

: Teatro Coyoacán Enrique Lizalde, a las 20:30 horas. DAHMER, Mirando a la bestia a los ojos : Teatro SOGEM Wilberto Cantón, a las 20:30 horas.

: Teatro SOGEM Wilberto Cantón, a las 20:30 horas. Préndeme el Musical: Teatro Milán, a las 20:45 horas.

@acpt_mex #ACPT Hedda, una adaptación contemporánea del clásico universal de Henrik Ibsen, bajo la dirección escénica y adaptación de Eduardo Córdoba y la producción ejecutiva de Rodrigo Caravantes. Elenco: Angelica Bauter, Abraham Lombroso, Pilar Flores, Alexis de Anda, Ernesto Agraz, Alonso Iñiguez, José Ramón Berganza Foro Lucerna Lunes 20:00 horas. Del 30 de marzo al 1 de junio de 2026 📹 CHARLY DUCHANOY/ CARTELERA TICKET #PRESENCIAACPT #parati #fyp #foryou ♬ sonido original - PREMIOS ACPT

¿Dónde comprar boletos para teatro en CDMX?

Los boletos para estas obras de teatro en CDMX pueden conseguirse a través de plataformas oficiales como Ticketmaster o directamente en taquilla, dependiendo de la disponibilidad de cada recinto. En algunos casos hay promociones especiales entre semana o descuentos por compra anticipada.

El teatro en CDMX sigue vivo incluso en lunes

Aunque muchas personas reservan sus salidas para viernes o fin de semana, la Ciudad de México mantiene una cartelera cultural activa incluso los lunes. Esto permite encontrar funciones con menor afluencia, mejores lugares y una experiencia más cómoda.

Si estabas buscando qué hacer en CDMX hoy lunes 27 de abril, ir al teatro puede ser una excelente opción para cerrar el día con cultura, risas o una historia inolvidable.

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