Celebración del Día Mundial de Star Wars en CDMX | Getty Images/Getty Images

El 4 de mayo es el Día Mundial de Star Wars y en la CDMX habrá un evento imperdible y gratuito para todos los fans de la saga creada por George Lucas y aquí te contamos todos los detalles.

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¿Qué habrá en el Star Fan Day 2026?

Para celebrar el Día de Star Wars se tienen programadas varias actividades gratuitas como música temática en vivo, concursos de cosplay, áreas temáticas, photo boths, stands de venta de mercancía, convivencia con actores de doblaje y exhibiciones.

Iztli Kyber, la academia de artes marciales con sables de luz realizará una presentación que simulará una épica batalla entre jedis y sith.

Se proyectará el Episodio III: La venganza de los Sith y las primeras 50 personas podrán conseguir un termo de colección, así que te recomendamos llegar temprano.

Conocerás a actores de doblaje

Entre los actores de doblaje invitados se encuentran:

Abraham Vega quien hace la voz de Finn

Óscar Flores quien da vida a The Mandalorian

Víctor Hugo Aguilar que interpreta a Mace Windu

¿Cuándo, dónde y cómo llegar al evento?

El Star Fan Day 2026 se llevará a cabo el 1 y 2 de mayo en el Centro Cultural El Rule, ubicado en Eje Central Lázaro Cárdenas 6 en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. El horario es de las 12:00 a las 19:00 horas y la entrada será gratuita y es para todo público.

La forma más sencilla de llegar es en transporte público, solo debes llegar a la estación Bellas Artes y caminar sobre Eje Central hasta llegar a la Torre Latinoamericana pues se encuentra a un costado.

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