Anuncian concierto gratis de 31 Minutos en el Zócalo de la CDMX. | Getty Images

¡Baila sin César! Tulio Treviño, Juan Carlos Bodoque, Patana y el resto del elenco de 31 Minutos acaban de anunciar que dará un concierto completamente gratis en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX). El fenómeno chileno tocará sus mejores éxitos para celebrar el Día del Niño junto a cientos de familias mexicanas.

Si no conseguiste boletos para el Radio Guaripolo II, esta es tu mejor oportunidad de escuchar en vivo temazos como ‘Mi muñeca me habló’, ‘Mi equilibrio espiritual’ o ‘Perro Chico’.

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31 Minutos en el Zócalo: ¿Cuándo y a qué hora será el concierto en CDMX?

De acuerdo con la información confirmada por la Secretaría de Cultura de la CDMX, el concierto de 31 Minutos en México se llevará a cabo el próximo 30 de abril de 2026, justo en el marco del Día del Niño.

✨ ¡Gran cierre para celebrar a las infancias!



Este 30 de abril, el corazón de la ciudad se llena de música con el concierto gratuito de 31 Minutos en el Zócalo de la Ciudad de México 🎶



Un show muy especial lleno de humor, imaginación y personajes que ya son parte de nuestra… pic.twitter.com/0iveOMPl94 — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) April 14, 2026

La cita será en el Zócalo de la CDMX y se espera que el espectáculo arranque por la tarde, en punto de las 19:00 horas, un horario pensado para que niñas, niños y familias completas puedan disfrutar del evento sin contratiempos.

Este show forma parte de la cartelera de conciertos en el Zócalo y promete reunir a miles de asistentes, como ha ocurrido con otros eventos masivos en la capital.

Esto es lo que debes saber de 31 Minutos

31 Minutos es un programa de televisión chileno que combina humor, música y crítica social a través de un noticiero protagonizado por marionetas. Desde su estreno, se convirtió en un fenómeno cultural en América Latina.

Personajes como Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y Patana han trascendido generaciones gracias a sus canciones pegajosas y su estilo irreverente, que conecta tanto con niños como con adultos.

Además de la televisión, el proyecto ha tenido giras internacionales y presentaciones en vivo con gran éxito, lo que explica la expectativa por su regreso a México, especialmente en un formato masivo como el del Zócalo capitalino.

¿Qué conciertos gratis habrá en el Zócalo capitalino?

Este evento se suma a la lista de conciertos en la CDMX que buscan ofrecer opciones culturales accesibles para todos, fortaleciendo el espacio público como punto de encuentro.

Además del show de 31 Minutos, el Zócalo capitalino será el escenario de uno de los eventos gratuitos más esperados en la CDMX, nos referimos al concierto de Andrea Bocelli, quien tendrá como invitados a Los Ángeles Azules y a Ximena Sariñana.

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