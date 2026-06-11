Después de que los fans del K-pop se preocuparan por DPR IAN y sus palabras sobre procurar su salud mental por encima de todo, el idol ya contestó sobre si todavía se presentará en Monterrey de manera gratuita.

Y es que el intérprete de Don’t Go Insane habría dicho en una transmisión en vivo que está atravesando por una etapa muy compleja, que lo estaría sumergiendo en una profunda tristeza, depresión y problemas internos. Ante la inquietud de los fan, el cantante ya contestó a la pregunta ¿sí te vas a presentar?

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¿Qué dijo DPR IAN sobre su presentación en Monterrey?

Christian Yu nuevamente apareció en sus redes sociales este 11 de junio y aseguró que no se irá a ningún lado, por lo que verá a sus fans mexicanos y coreanos muy pronto el próximo 23 de junio, cuando promete dar el 100% de sí mismo.

“No me voy a ningún lado jajaja. Nos vemos pronto”, escribió en su cuenta oficial de X. De esta manera los fans del cantante de So Beautiful, Calico y So I Danced ya pueden estar tranquilos.

나 어디 안가요 ㅎㅎ. 곧 봐요 그리고 ❤️‍🩹 — Christian Yu (@DPRIAN_) June 11, 2026

¿Quién es DPR IAN?

DPR IAN es un cantante, compositor, director y productor musical nacido en Sydney, Australia. Posteriormente se trasladó a Corea del Sur para formarse como idol y fundó el colectivo DPR y juntos han conseguido cautivar al público mexicano.

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