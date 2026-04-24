Beer Fest 2026 tendrá cervezas, gastronomía y música | Getty Images /Jardines de México

Para los que disfrutan de la cerveza artesanal y música en vivo, se llevará a cabo el Beer Fest Morelos 2026, un evento para armar con amigos y lanzarte a disfrutar de un fin de semana en un lugar increíble y aquí te compartimos todos los detalles.

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¿Qué habrá en el Beer Fest Morelos 2026?

Durante el evento participarán más de 50 cervecerías nacionales e internacionales, habrá zona gastronómica, food trucks y parrillada tradicional.

Contará con una zona de camping por si quieres acampar y disfrutar de los dos días y con transporte oficial para que no tengas que manejar.

En un escenario 360 se presentarán los siguientes artistas:

Allison

Los Blenders

La gusana ciega

Camilo Séptimo

Portugal. The Man

El Gran Silencio

Insite

José Madero

Fechas, ubicación y precios

El Beer Fest 2026 se llevará cabo en Jardines de México en el kilómetro 129 de la Autopista México-Acapulco a la altura de Tequesquitengo en Morelos el 1 y 2 de mayo.

Este lugar se caracteriza por contar con 51 hectáreas con espacios inspirados en estilos japonés, italiano, tropical y más.

Los precios son: general mil 008 pesos, experience mil 848 pesos y capacidades diferentes 896 pesos. Puedes comprar los boletos en el siguiente enlace o directamente en las taquillas del recinto.

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