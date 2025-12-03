inklusion.png Sitio accesible
Qué son las Cuentas Trump, cómo ayudarán a los niños en EUA y quiénes se beneficiarán

La nueva inversión multimillonaria en las Cuentas Trump promete impulsar el ahorro infantil en Estados Unidos. Te explicamos qué son y cómo funcionan.

Trump pagaría a algunos estadounidenses un cheque de $2.000 por los beneficios de los aranceles
The White House
2 minutos de lectura.
Escrito por: Guy Acurero

Un anuncio realizado esta semana desde la Casa Blanca reactivó el debate sobre las Cuentas Trump, un nuevo programa financiero creado dentro del amplio paquete fiscal y de gasto promulgado por el presidente Donald Trump en julio.

La medida volvió a ser noticia después de que el magnate tecnológico Michael Dell y su esposa, Susan, prometieran $6.250 millones de dólares para financiar estas cuentas destinadas a niños en Estados Unidos.

El plan establece que 25 millones de menores de 10 años recibirán una cuenta de inversión inicial, lo que ha generado expectativa y también muchas preguntas. Aunque el gobierno entregó detalles adicionales, expertos sostienen que aún existe falta de información clave sobre su implementación.

Qué son las Cuentas Trump, puesta en marcha y beneficiarios

Las Cuentas Trump estarán disponibles desde el 4 de julio de 2026 para cualquier menor de 18 años que cuente con número de Seguro Social . Los padres o tutores serán los responsables de configurarlas y administrarlas. Además, todos los niños nacidos entre 2025 y 2028 recibirán automáticamente un depósito inicial de $1.000 dólares aportado por el gobierno federal.

El esquema permite que familiares, amigos, tutores e incluso empleadores contribuyan hasta $5.000 dólares por niño al año. La aportación inicial del gobierno no se contabiliza dentro de ese límite. Por otro lado, filántropos, organizaciones benéficas y gobiernos locales o tribales pueden sumar fondos sin un tope establecido.

La gran donación anunciada por la familia Dell será dirigida a menores que residan en códigos postales donde el ingreso familiar promedio sea inferior a $150.000 dólares al año. Según la Casa Blanca, cada niño elegible recibiría cerca de $250 dólares adicionales.

Los fondos se destinarán a un índice bursátil diversificado y de bajo costo, administrado por empresas privadas, con el objetivo de replicar el comportamiento del mercado general. Es una estrategia orientada al crecimiento a largo plazo, similar a fondos de retiro tradicionales.

¿Cuándo podrán retirar el dinero?

Los menores solo podrán acceder a los fondos al cumplir 18 años, pero con la advertencia de que el retiro puede estar sujeto a impuestos y penalidades, igual que sucede con cuentas de jubilación. La Casa Blanca aclaró que se permitirán excepciones para pagar estudios superiores o comprar la primera vivienda.

¿Qué dicen los expertos?

De acuerdo con un informe de The Guardian , los especialistas coinciden en que no habrá un alivio inmediato. El propio proyecto de ley incluyó recortes a programas esenciales como Medicaid y SNAP , lo que podría afectar a las familias que necesitan apoyo urgente.

Críticos también advierten que el programa podría funcionar más como un refugio fiscal para los más ricos, dada la dificultad de muchas familias para realizar aportes constantes.

Amy Matsui, del National Women’s Law Center, advirtió que la estructura del programa “hará casi imposible que la mayoría de los hogares conviertan el capital inicial en una inversión significativa” y añadió que la ley excluye parcialmente a muchos niños de familias inmigrantes.

Estados Unidos
Donald Trump
