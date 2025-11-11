¿Por qué el nuevo retraso de GTA VI tendría que ver con el desarrollo de la PlayStation 6?

El universo de los videojuegos está viviendo uno de sus momentos más tensos. El anuncio del retraso de GTA VI , que ahora verá la luz el 19 de noviembre de 2026, ha despertado todo tipo de teorías entre los jugadores.

Hi everyone,



Grand Theft Auto VI will now release on Thursday, November 19, 2026.



We are sorry for adding additional time to what we realize has been a long wait, but these extra months will allow us to finish the game with the level of polish you have come to expect and… pic.twitter.com/yLX9KIiDzX — Rockstar Games (@RockstarGames) November 6, 2025

La noticia cayó como un balde de agua fría para los fanáticos, que esperaban disfrutar del nuevo título de la saga en 2025. Pero más allá de la frustración, hay un razonamiento que está ganando fuerza: el lanzamiento podría estar vinculado a la llegada de Playstation 6 (PS6) , que se rumorea podría ser anunciada a finales de 2026 o inicios de 2027.

Muchos creen que esta decisión de Rockstar Games no sería casual, sino una estrategia pensada para coincidir con la nueva generación de consolas, en especial con la PS6.

Retraso de GTA VI: ¿Una jugada estratégica de Rockstar y Sony?

En foros como Reddit , algunos usuarios han expresado su decepción. Uno de ellos confesó que planeaba comprar una PS5 solo para jugar GTA VI, pero teme que poco después Sony anuncie la PS6 con una versión mejorada del juego.

“Sé que compraré una PS5 para GTA VI, pero me da pena, porque estoy seguro de que poco después del lanzamiento, Sony anunciará la PS6 con algo como GTA VI a 60fps. La PS5 está al final de su ciclo, pero GTA VI apenas empieza. Parece una estafa”, escribió el usuario.

Esta opinión refleja un sentir generalizado: Muchos creen que Rockstar podría estar preparando una versión optimizada para PS6, lo que dejaría a los primeros compradores con una edición inferior a solo 30 fps en PS5.

De confirmarse esta teoría, el retraso de GTA VI podría ser una maniobra para alinearlo con la nueva consola y aprovechar el salto tecnológico que ofrecerá Sony en su próxima generación.

¿Cuándo saldrá la PlayStation 6?

Otro tema que preocupa a los jugadores es el precio. Se temía que la PS6 superará las cuatro cifras, sin embargo, los rumores más recientes apuntan a una etiqueta de lanzamiento cercana a los $499 dólares, lo que sorprende positivamente a la comunidad.

Aunque nada está confirmado oficialmente, el panorama actual deja varias certezas: GTA VI llegará en 2026, y su lanzamiento podría coincidir con la llegada de PS6, lo que marcaría un antes y un después para la industria.

Los rumores han apuntado a que, más probablemente, la PlayStation 6 llegará a las tiendas en 2027. Pero quién sabe: Quizás se adelante el lanzamiento de la consola o se retrase aún más GTA VI para que esta teoría de los jugadores tenga sentido.

