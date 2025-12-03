Frío extremo en EUA: las zonas donde el termómetro podría caer bajo cero

Un vórtice polar masivo que se desplaza por Estados Unidos esta semana está provocando una ola de frío extremo, marcando el inicio de un prolongado descenso de las temperaturas. Según Fox News , el Medio Oeste y el Noreste experimentan actualmente la primera oleada de aire ártico, y se espera que nuevas masas de aire frío lleguen desde Canadá durante las próximas tres semanas.

Estados desde Montana hasta Maine podrían registrar temperaturas entre 10 y 15 grados Fahrenheit por debajo del promedio histórico para principios y mediados de diciembre, con probabilidad de nevadas significativas y ráfagas de viento que aumentan la sensación térmica. En particular, zonas como el norte del estado de Nueva York, Vermont, New Hampshire, Maine y el norte del Mid-Atlantic recibirán la primera gran nevada de la temporada, con acumulaciones de 8 a 13 centímetros en elevaciones bajas y hasta 20 centímetros en áreas altas como los Adirondacks, Green Mountains y White Mountains .

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) emitió advertencias de tormenta invernal y avisos de clima severo en el Noreste y partes del Medio Oeste, desde Maine hasta el centro de Kentucky. En Nueva Jersey, el gobernador Phil Murphy declaró estado de emergencia , alertando a los residentes sobre nieve, aguanieve, lluvia congelante y posibles cortes de electricidad.

Efectos en transporte y pronósticos para la semana

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) anunció retrasos en aeropuertos de Boston, Nueva York y Washington, mientras que más de una docena de terminales en todo el país trabajan para mantener las pistas libres de hielo. Se prevé que el vórtice polar alcance el sur del país entre miércoles y jueves, afectando estados como Oklahoma, Arkansas, Missouri y Tennessee.

Según AccuWeather, al menos 20 estados podrían registrar temperaturas hasta 20 grados por debajo del promedio histórico, mientras que ciudades como Nueva York, Chicago, Indianápolis y Baltimore podrían ver récords de frío, con mínimas en las decenas bajas de Fahrenheit. Además, se anticipan tres episodios de vórtice polar antes del inicio oficial del invierno, que comienza el 21 de diciembre.

Consejos para enfrentar el frío extremo en EUA

Con la llegada del vórtice polar y las temperaturas bajo cero, las autoridades recomiendan tomar precauciones para proteger la salud y la seguridad. Es importante vestirse en capas, usando ropa térmica, gorro, guantes y bufanda para reducir el riesgo de hipotermia y congelamiento.

También se aconseja limitar el tiempo al aire libre durante las horas más frías, y si es necesario salir, mantenerse en movimiento para conservar el calor corporal. Además, revisar el estado de los sistemas de calefacción en el hogar y mantener una reserva de alimentos y agua puede ser crucial en caso de cortes de electricidad provocados por la nieve o el hielo.

Para los conductores, se recomienda evitar viajar en carreteras con hielo o nieve acumulada y, finalmente, revisar el estado del vehículo.