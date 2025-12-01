Cómo es la reforma del SNAP que sugiere el USDA

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) anunció que trabaja en una reforma integral del programa de beneficios SNAP , con el objetivo de redirigir su enorme presupuesto hacia alimentos más saludables y producidos en el país.

La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, confirmó que la iniciativa forma parte del movimiento "Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser saludable", impulsado por el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr.

Así es la reforma del SNAP planteada

Rollins explicó que el plan busca priorizar frutas, proteínas y otros cultivos especializados cultivados en Estados Unidos , tanto en el SNAP como en programas complementarios como los almuerzos escolares y los bancos de alimentos.

"A principios del próximo año habrá más información, mientras cambiamos la forma en que compramos alimentos y apoyamos realmente a los agricultores estadounidenses", afirmó durante el programa “Mornings with Maria” de Fox Business .

Actualmente, el USDA invierte 400 millones de dólares al día en 16 programas de nutrición. Según Rollins, el desafío es mejorar el uso de esos recursos para reducir la incidencia de enfermedades crónicas y garantizar que los beneficios lleguen a quienes más los necesitan.

La reforma toma impulso tras el reciente cierre gubernamental, cuando los fondos del SNAP estuvieron cerca de agotarse. Desde entonces, la agencia ha intensificado la vigilancia del programa, exigiendo a los beneficiarios que vuelvan a solicitar la ayuda y desplegando un plan para erradicar el fraude.

El SNAP está "fuera de control"

Rollins aseguró que el SNAP está "fuera de control" y que por primera vez se solicitaron datos detallados a los estados para evaluar irregularidades.

De las jurisdicciones consultadas, 28 estados y un territorio cumplieron con el requerimiento, mientras que 22 estados y el Distrito de Columbia no entregaron información.

Los datos compartidos por la secretaria revelan un escenario preocupante para el USDA: 186.000 personas fallecidas aparecían como beneficiarias, 356.000 inscripciones fuerom duplicadas y casi 130 arrestos se registraron desde febrero por casos de fraude.

Ante esos datos, Rollins expresó: "¡Se acabó esta era de locura!", declaró Rollins, que promete una reestructuración profunda para proteger a los contribuyentes y asegurar que las familias vulnerables no sean desplazadas por la corrupción y el mal uso de los fondos.

La reforma del SNAP marcaría uno de los cambios más ambiciosos en la historia del programa, con un enfoque dual: promover una alimentación más saludable y restaurar la integridad operativa de un sistema del que dependen millones de estadounidenses.

El gobierno de EUA anticipa que en los próximos meses se conocerán medidas más específicas y una lista detallada de los estados que no colaboraron con la auditoría federal.

