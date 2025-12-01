inklusion.png Sitio accesible
adn Noticias
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Enlace Latino
Nota

Cómo es la reforma del SNAP que sugiere el USDA

El USDA prepara una profunda transformación del programa SNAP, enfocada en alimentos más saludables, control del fraude y un uso más eficiente del presupuesto.

Joven haciendo compras en un supermercado
Envato
Actualizado el 01 diciembre 2025 16:08hrs 2 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Guy Acurero

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) anunció que trabaja en una reforma integral del programa de beneficios SNAP , con el objetivo de redirigir su enorme presupuesto hacia alimentos más saludables y producidos en el país.

La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, confirmó que la iniciativa forma parte del movimiento "Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser saludable", impulsado por el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Así es la reforma del SNAP planteada

Rollins explicó que el plan busca priorizar frutas, proteínas y otros cultivos especializados cultivados en Estados Unidos , tanto en el SNAP como en programas complementarios como los almuerzos escolares y los bancos de alimentos.

"A principios del próximo año habrá más información, mientras cambiamos la forma en que compramos alimentos y apoyamos realmente a los agricultores estadounidenses", afirmó durante el programa “Mornings with Maria” de Fox Business .

Actualmente, el USDA invierte 400 millones de dólares al día en 16 programas de nutrición. Según Rollins, el desafío es mejorar el uso de esos recursos para reducir la incidencia de enfermedades crónicas y garantizar que los beneficios lleguen a quienes más los necesitan.

La reforma toma impulso tras el reciente cierre gubernamental, cuando los fondos del SNAP estuvieron cerca de agotarse. Desde entonces, la agencia ha intensificado la vigilancia del programa, exigiendo a los beneficiarios que vuelvan a solicitar la ayuda y desplegando un plan para erradicar el fraude.

El SNAP está "fuera de control"

Rollins aseguró que el SNAP está "fuera de control" y que por primera vez se solicitaron datos detallados a los estados para evaluar irregularidades.

De las jurisdicciones consultadas, 28 estados y un territorio cumplieron con el requerimiento, mientras que 22 estados y el Distrito de Columbia no entregaron información.

Los datos compartidos por la secretaria revelan un escenario preocupante para el USDA: 186.000 personas fallecidas aparecían como beneficiarias, 356.000 inscripciones fuerom duplicadas y casi 130 arrestos se registraron desde febrero por casos de fraude.

Ante esos datos, Rollins expresó: "¡Se acabó esta era de locura!", declaró Rollins, que promete una reestructuración profunda para proteger a los contribuyentes y asegurar que las familias vulnerables no sean desplazadas por la corrupción y el mal uso de los fondos.

La reforma del SNAP marcaría uno de los cambios más ambiciosos en la historia del programa, con un enfoque dual: promover una alimentación más saludable y restaurar la integridad operativa de un sistema del que dependen millones de estadounidenses.

El gobierno de EUA anticipa que en los próximos meses se conocerán medidas más específicas y una lista detallada de los estados que no colaboraron con la auditoría federal.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Estados Unidos
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

LO MÁS VISTO

Trump pagaría a algunos estadounidenses un cheque de $2.000 por los beneficios de los aranceles

Donald Trump propone pagar un "dividendo arancelario" de $2.000 dólares a los estadounidenses como beneficio de los aranceles

Enlace Latino
Apple Mac Mini M4 es uno de los dispositivos más potentes de la compañía de Cupertino.

Black Friday 2025: Apple Mac Mini M4 tiene un descuento de $100 dólares en Amazon

Enlace Latino
ice

Récord de solicitudes al ICE: más de 200,000 personas quieren unirse a operativos de deportación

Enlace Latino
Después de 13 años, la policía descubrió que vivía como estudiante en un campus de EEUU

Lo buscaban desde hace 13 años: se hacía pasar por estudiante y vivía en un campus universitario de EEUU

Enlace Latino
Sucursal de Bank of America en Estados Unidos

Día de los Veteranos: Qué está abierto y qué está cerrado este martes 11 de noviembre en EE.UU.

Enlace Latino
GTA VI será lanzado para las consolas de última generación, incluyendo la PS5, PS5 Pro y las Xbox Series X/S

¿Por qué el nuevo retraso de GTA VI tendría que ver con el desarrollo de la PlayStation 6?

Enlace Latino