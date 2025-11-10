Lo buscaban desde hace 13 años: se hacía pasar por estudiante y vivía en un campus universitario de EEUU

Anthony Michael Lennon, incluido en la lista de los “10 más buscados” de Oklahoma, fue arrestado en Canton, Nueva York, tras haber vivido durante 13 años bajo una identidad falsa mientras asistía a clases en la Universidad Estatal de Nueva York en Canton. Según el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, Lennon, de 44 años, utilizaba el nombre falso de Justin Phillips, lo que le permitió inscribirse como estudiante, informó NBS News.

La captura fue resultado de una investigación conjunta entre el Servicio de Alguaciles, la Oficina del Fiscal General de Oklahoma y el Departamento de Policía de Moore, que recibió recientemente información que ubicaba al prófugo en el norte del estado de Nueva York. De acuerdo con los registros oficiales, su identidad fue confirmada mediante análisis de huellas dactilares.

Rashid Aidun last saw the promising engineering student he knew as Justin Phillips in class he was teaching.



The following day, authorities announced they had arrested Anthony Michael Lennon after more than a decade on the run. https://t.co/ptd83jLJgC — NBC News (@NBCNews) November 7, 2025

Lennon había logrado evadir a la justicia incluso después de fingir su propio secuestro en 2012, con el fin de simular que había sido víctima de un ataque. El Departamento de Policía de Moore concluyó que la escena —que incluía sangre en un motel donde trabajaba— había sido preparada para desviar la investigación.

Antecedentes del caso y los cargos

Los cargos contra Lennon se originaron en 2012, cuando un conocido reportó a las autoridades la presencia de 50 gigabytes de pornografía infantil en su computadora personal.

La Oficina del Fiscal General de Oklahoma precisó que la evidencia incluía conversaciones en línea e imágenes explícitas de menores, almacenadas en varios dispositivos.

Lennon fue condenado a 20 años de prisión, pero escapó tras recibir libertad supervisada y, desde entonces, permaneció prófugo.

La vida como estudiante y la reacción en SUNY Canton

Su presencia en el campus pasó inadvertida durante al menos tres semestres. La universidad confirmó que Lennon había sido suspendido inmediatamente después de su detención y se le prohibió el acceso a las instalaciones.

El profesor Rashid Aidun, quien actuó como consejero académico de Lennon, declaró a Newsweek que la comunidad está “en shock”, asegurando que el estudiante mantenía un desempeño académico destacado y no había "mostrado señales sospechosas".

El fiscal general Gentner Drummond calificó a Lennon como un “depredador infantil” y afirmó que “evadió la justicia por demasiado tiempo, pero ahora enfrentará las consecuencias”.

Lennon permanece detenido en Syracuse, Nueva York, a la espera de una audiencia judicial programada para el 19 de noviembre de 2025.

